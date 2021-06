Auffahrunfall an einer Kreuzung

Unverletzt sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls geblieben, der sich am Mittwochmorgen um 7.55 Uhr an der Einmündung der L 288 in die Markdorfer Straße/B33 in Ravensburg ereignete.

Ein 57-jähriger Peugeot-Fahrer, der von der Landes- auf die Bundesstraße Richtung Bavendorf einbiegen wollte, drosselte laut Polizei aufgrund einer ausgeschalteten Ampel seine Geschwindigkeit, um an der Sichtlinie zu halten. Eine hinter ihm fahrende 61-jährige Citroen-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf ihren Vordermann auf. Während durch den Aufprall an dem Peugeot Sachschaden von rund 8000 Euro entstand, wird dieser am Fahrzeug der Unfallverursacherin auf etwa 3000 Euro beziffert.