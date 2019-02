Aufbauarbeit nach schwachem Heimspiel

Ein schweres, aber umso wichtigeres Heimspiel haben die Handballerinnen des TV Weingarten vor sich. Am Samstagabend geht es in der Großsporthalle gegen die TSG Schnaitheim darum, erstmals in diesem Jahr Punkte zu holen. Die Ravensburg Rams wollen sich auswärts besser präsentieren als zuletzt zu Hause.

Frauen-Landesliga: TV Weingarten – TSG Schnaitheim (Sa, 18 Uhr, Großsporthalle Weingarten) – Nach der Niederlage in der vergangenen Woche in Herbrechtingen ist der TVW erstmals in dieser Saison auf den zehnten Tabellenplatz abgerutscht. Die Weingartenerinnen sind in beiden Spielen des neuen Jahres ohne Punkte geblieben. Gegen den Tabellenzweiten Ebersbach/Bünzwangen unterlag der TVW trotz starker Leistung mit einem Tor, in der vergangenen Woche zog Weingarten ersatzgeschwächt in Herbrechtingen den Kürzeren. Gegen die körperlich robusten Herbrechtingerinnen hatte Weingarten nicht wirklich Chancen.

Mit der TSG aus Schnaitheim gastiert der Tabellenachte in der Großsporthalle – bei einem Sieg würde der TVW nach Pluspunkten gleichziehen. Im eng gestaffelten Mittelfeld dümpeln fünf Mannschaften innerhalb von nur drei Punkten dahin. Das letzte Drittel der Saison verspricht somit äußerst spannend zu werden.

Die Weingartenerinnen haben alles in eigenen Händen und wollen möglichst frühzeitig in ruhigere Fahrwasser gelangen. Im Hinspiel in Schnaitheim hatte der TVW nur acht Feldspielerinnen dabei und verlor mit 27:32 – es wäre mehr drin gewesen. Am Samstag gilt es zu Hause, weniger Gegentreffer als im Hinspiel zu kassieren. Mit Ausnahme dieser Partie hat Weingarten jedoch in keinem Spiel mehr als 30 Tore kassiert. Die TSG kassierte in den vergangenen beiden Partien gegen Wangen und Argental zwei Niederlagen und will ebenfalls wieder besser in die Spur kommen. „Wir haben gegen Ebersbach gezeigt, dass wir daheim gegen jeden gewinnen können, müssen uns das jetzt aber auch wieder hart in der Abwehr erarbeiten“, sagt Weingartens Trainer Daniel Kühn.

Landesliga: VfL Kirchheim – TSB Ravensburg (Sa, 19.30 Uhr) – Nachdem die Rams am vergangenen Wochenende nach einer schwachen zweiten Hälfte gegen Uhingen-Holzhausen verloren, mussten die Spieler durch ihr Trainerteam Levente Farkas/Markus Rosenwirth unter der Woche auf die neue Aufgabe gegen Kirchheim eingestellt werden. „Die verlorene Partie gegen Uhingen-Holzhausen war ein harter Rückschlag für die Mannschaft. Wir hatten uns eine Menge vorgenommen“, sagt Farkas. „Wir müssen und werden aber nach vorne schauen. Wir sind noch lange nicht am Boden.“

Die Ausgangslage für beide Teams: Kirchheim ist mit 18 Punkten Sechster und hat mit dem Abstieg nichts zu tun, die Rams dagegen sind mit nur vier Punkten Tabellenletzter. Punkte gegen die favorisierten Kirchheimer wären daher wichtig.

Frauen-Bezirksklasse: HCL Vogt – SV Schemmerhofen (Sa, 18 Uhr, Allgäutorhalle) – Vogt möchte Platz eins verteidigen. Das Hinspiel in Schemmerhofen gewann Vogt mit 15:8. Damals stand vor allem die Abwehr des HCL wie ein Bollwerk. So ähnlich stellt man es sich im Lager des HCL auch für das Rückspiel vor. Allerdings müssen die Vogterinnen auf einige Spielerinnen verzichten. Schemmerhofen ist vor allem im Rückraum und über den Kreis gefährlich. Die Vogter Abwehr muss über 60 Minuten konzentriert sein.

TV Weingarten – TV Kressbronn (Sa, 14.40 Uhr, Großsporthalle Weingarten) – Auch die zweite Damenmannschaft des TVW braucht Punkte. Zwar steht der TVW als Drittletzter relativ sicher da, allerdings gab es auch schon Spielzeiten, in denen drei Mannschaften abstiegen. Das Mittelfeld der Bezirksklasse ist relativ dicht, mit zwei Punkten könnte Weingarten in der Tabelle nach oben rutschen. Kressbronn steht aktuell mit einem Spiel mehr auf Platz fünf. Die TVW-Trainer Tim Baur und Daniel Felcini hoffen, auch auf die erfahrenen Spielerinnen zurückgreifen zu können. Auf Kressbronner Seite kommt die frühere TVW-Leistungsträgerin Stefanie Raaf als Trainerin zurück in ihre alte Halle.

Kreisliga: TG Bad Waldsee – BW Feldkirch (Sa, 19.15 Uhr, Gymnasiumshalle) – Die Handballer der TG Bad Waldsee haben am Samstag Heimvorteil gegen die Gäste aus Vorarlberg. Für die TG beginnt die finale Jagd nach entscheidenden Punkten. In den verbleibenden vier Spielen wird sich entscheiden, ob sich Bad Waldsee vor der Relegation retten kann. Die mentale Stärke wird wichtig sein, um sich gegen Feldkirch die ersten wichtigen Punkte zu sichern.