Aufbau der Oberschwabenschau in Ravensburg hat begonnen

Der Aufbau der Oberschwabenschau hat am Montag in Ravensburg begonnen. Auf dem Gelände neben der Oberschwabenhalle entstehen nach und nach 16 große, weiße Zelt-Hallen für die Messe, die am Samstag, 15. Oktober, eröffnet wird. Bis dahin muss alles fertig sein. Rund 500 Aussteller erwartet das Messe-Team zum neuen Messe-Doppel aus Oberschwabenschau und Agraria Oberschwaben. Damit alle Aussteller ihre Messestände rechtzeitig aufbauen und einrichten können, muss schon Wochen vorher alles gut getaktet sein und wie am Schnürchen funktionieren, teilen die Veranstalter weiter mit.

Ein Fundament für jede Halle

Rund 20.000 Quadratmeter überbauter Raum werden auf dem geschotterten Platz nordöstlich der Oberschwabenhalle entstehen. Für jeden Arbeitsschritt gibt es feste Zeiträume. Zuerst wird der Untergrund vorbereitet. Das muss sein, denn der Platz ist uneben. Deswegen bekommt jede Halle ein eigenes Fundament mit Konstruktionen, die alle Höhenunterschiede ausgleichen. Wenn dieser Untergrund bereit ist, stellen die Zeltbauer die Wand-Elemente auf. Darauf werden als Nächstes die Decken montiert. Am 4. Oktober sollen alle 16 Hallen fertig sein.

Nach dem Hallenbau geht es direkt weiter: Die Infrastruktur innerhalb der Hallen wird installiert. Fachleute verlegen Elektro- und Wasserleitungen, bauen dafür Verteiler und Schaltkästen. Es folgen Teppichböden. In dieser Phase arbeiten bereits verschiedene Teams parallel: Die Messe- und Bühnenbauer sind auch schon da und geben den Hallen nach und nach ein Gesicht.

Zelte aus allen Himmelsrichtungen

Fünf Tage vor Messebeginn dürfen die Aussteller aufs Gelände. Draußen im Freigelände rangieren große Landmaschinen. Drinnen schwärmen die Handwerker und Aufbau-Teams der Aussteller aus, um alles so zu gestalten, wie es auf ihren Plänen und Skizzen vorab festgelegt wurde. Fünf verschiedene Zeltverleiher mit eigenen Trupps kommen nach Ravensburg, um hier für drei Wochen die komplizierten Bauarbeiten zu machen.

Denn diesmal muss man Zelte aus allen Himmelsrichtungen nach Ravensburg transportieren, berichtet Messechef Stephan Drescher, Geschäftsführer der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG). „Aus Vorarlberg, Bayern und Hessen. In unserer Branche herrscht gerade ein spürbarer Mangel. Anderswo mussten Messen deswegen abgesagt werden.“

Während der neun Messetage sind die Bau-Teams weg. Sie reisen am 25. Oktober wieder an und lassen die Messehallen schneller verschwinden als sie entstanden sind. Danach wird das Gelände akribisch gereinigt. Am 11. November wird der Platz bei der Oberschwabenhalle wieder aussehen, als sei nie etwas gewesen.