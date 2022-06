Auf Gegner eingestochen: Mann sitzt in Untersuchungshaft

Nach einem folgenschweren Streit in einer Ravensburger Bar ist der als Täter verdächtigte Mann in Untersuchungshaft genommen worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Tat wird als versuchtes Tötungsdelikt und gefährliche Körperverletzung gewertet.

Polizei spricht nicht mehr von Messer als Tatwaffe

Zu dem Streit war es am frühen Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr in einer Bar in der Ravensburger Altstadt gekommen. Insgesamt waren vier Personen beteiligt, darunter eine Frau, die leicht verletzt wurde. Ein 31-jähriger Mann jedoch wurde schwer verletzt – zunächst ging die Polizei davon aus, dass mit einem Messer auf ihn eingestochen wurde. In der aktuellen Mitteilung ist nur noch von einem messerscharfen Gegenstand die Rede.

Kriminalpolizei untersucht Vorgänge in der Tatnacht

Angreifer soll ein 37-Jähriger gewesen sein. Die Polizei nahm ihn und einen weiteren Tatverdächtigen im Alter von 40 Jahren schon am Dienstag fest, beide waren zur Tatzeit betrunken. Doch nur der 37-Jährige wurde am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Der Richter stimmte zu, den Mann in Untersuchungshaft zu nehmen. Was genau sich in der Bar abgespielt hat, versucht die Kriminalpolizei noch herauszufinden.