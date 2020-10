Auf fremden Plätzen läuft es beim TSV Berg rund

Auswärts bleibt der TSV Berg in der Fußball-Verbandsliga eine Macht. Am Samstag gewannen die Berger auch das fünfte Auswärtsspiel der Saison. Bei der TSG Tübingen setzten sich die Oberschwaben nach einem Rückstand dank zweier Treffer von Esref Metin Su noch mit 2:1 durch. Damit liegt Berg weiter nur zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter TSV Essingen, der mit 2:0 beim VfB Friedrichshafen gewonnen hat.

Dabei begann die Partie am Samstag in Tübingen alles andere als nach Plan für Trainer Oliver Ofentausek. Kurzfristig musste er auf den verletzten David Brielmayer verzichten, schon nach rund zehn Minuten war dann auch noch für Sandro Caltabiano Schluss. Zudem gerieten die Gäste auf dem Kunstrasenplatz nach knapp einer halben Stunde in Rückstand. Nach einem Foul an Lars lack gab es Elfmeter für Tübingen – Pirmin Glück überwand Luka Borgelott zum 1:0. Vor der Pause kam Berg aber noch zum Ausgleich. Esref Metin Su, der die vergangenen beiden Spiele des TSV wegen einer vorsorglichen Corona-Quarantäne verpasst hatte, traf per Freistoß zum 1:1.

Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel wurde Nils Maurer im Tübinger Strafraum gefoult, den Strafstoß verwandelte Su zum 2:1. „Wenn man sich überlegt, wie früh wir doppelt reagieren mussten, ist diese Leistung bewundernswert“, lobte Ofentausek seine Mannschaft. „Ich muss heute den Hut ziehen, das war eine brutale Teamleistung.“ Denn nach dem Führungstreffer verteidigten die Berger am Samstag stark und ließen kaum gute Chancen für Tübingen zu. Seine Auswärtsstärke kann der TSV am kommenden Spieltag gleich wieder unter Beweis stellen, denn am Samstag (15.30 Uhr) geht es zum Tabellen-17. SKV Rutesheim.