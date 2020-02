Auf eine Tasse Kaffee mit Jens Spahn

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kommt am Dienstag, 17. März, auf Einladung seines Fraktionskollegen Axel Müller nach Ravensburg – „Auf eine Tasse Kaffee", wie das Debattenformat des CDU-Wahlkreisabgeordneten heißt. Wie das Büro von Axel Müller mitteilt, wird Jens Spahn von 14.15 bis 15.30 Uhr im Café im Spital, Bachstraße 57, den Fragen der Bürger stellen. Gesprächsbedarf sieht Axel Müller laut Mitteilung unter anderem deshalb, weil nicht alle Verbesserungen im Gesundheitswesen immer auf den ersten Blick klar erkennbar sind. „Es sind Fragen der Gesundheit und Pflege, welche die Menschen bewegen, aber auch die kleine und große Weltpolitik. Ich weiß, dass mein geschätzter Kollege Jens Spahn nicht verlegen sein wird, sich diesen Fragen zu stellen.“ Bei Kaffee und Kuchen haben alle interessierten Bürger und alle in den medizinischen Bereichen Tätige die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an den Bun-desgesundheitsminister zu richten.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Zugang zum Café ist barrierefrei auch mit Rollstuhl oder Kinderwagen möglich.