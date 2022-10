Auf ein Bier mit Philipp Amthor

Obwohl noch jung an Lebensjahren, ist Philipp Amthor (CDU, im Foto rechts) einer der bekanntesten Politiker Deutschlands. Axel Müller, der direkt gewählte Abgeordnete für Oberschwaben und das Allgäu, freut sich sehr, dass sein prominenter Fraktionskollege die Einladung zu einem Besuch im Wahlkreis Ravensburg angenommen hat. Laut Mitteilung findet die Diskussionsrunde mit MdB Philipp Amthor statt am Donnerstag, 27. Oktober, von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Ratsstube Ravensburg, am Marienplatz 19. Müller verkündet in dem Schreiben: „Ich lade alle Interessierten auf ein Bier oder Kaltgetränk mit Philipp Amthor ein. Gemeinsam wollen wir in entspannter Atmosphäre über die zentralen Herausforderungen unseres Landes und die Fragen sprechen, die den Menschen in diesen Zeiten auf den Nägeln brennen.“ Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Foto: Büro MdB Axel Müller