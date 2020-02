Auf die Ravensburger wartet gleich der Tabellenführer

Die U23 des FV Ravensburg startet gleich mit einer großen Aufgabe ins neue Landesliga-Jahr: Trainer Fabian Hummel und seine Mannschaft müssen am Samstag um 15 Uhr beim Tabellenführer FC Albstadt ran.

Nach der Winterpause hat Hummel fünf U19-Spieler probeweise in sein Team geholt – drei davon haben den Trainer so überzeugt, dass sie die komplette Vorbereitung in der U23 absolviert haben: Außenverteidiger Luis Halder, Achter Yannic Huber und Glenn Kolb - ein gelernter Sechser, den Hummel aber in der Innenverteidigung sieht. Durchaus möglich, dass einer oder mehrere der jungen Spieler gleich am Samstag in Albstadt im Kader stehen. Gerade in der Außenverteidigung tun sich Lücken auf: Sebastian Reger ist krank und Felix Kölle noch nicht spielberechtigt – Kölle ist beim FV Jugendtrainer und jetzt als Aktiver von Kehlen nach Ravensburg gewechselt.

In der Innenverteidigung droht dem FV II zudem der längerfristige Ausfall eines Routiniers: Bei Sven Spekking steht eine Schambeinentzündung im Raum. Der Routinier ist im Ensemble der jungen Wilden mit seinen 29 Jahren eine feste Säule und hat in der Hinrunde die meisten Spielminuten im Team gesammelt. Hummel kann aber zumindest für die Partie beim Tabellenführer auf adäquaten Ersatz hoffen: Moritz Jeggle soll nach seiner Verletzung in der U23 Spielpraxis sammeln.

In Julian Flock, Tim Lauenroth und Arjan Lashani haben drei Spieler aus der U23 in der Vorbereitung Oberligaluft geschnuppert und offenbar einen guten Eindruck hinterlassen: Hummel rechnet fest damit, dass die drei in der Rückrunde Einsätze im Team von Steffen Wohlfarth bekommen werden.

Stürmer Awed Issac Abeselom hingegen ist vorerst wieder fest bei der U23. Der schnelle Stürmer hatte zu Beginn der Saison im Oberligateam für Furore gesorgt. „Er ist jung – da ist es normal, dass er mal ein Tief hat“, sagt der Trainer und will Abeselom wieder aufbauen. Sehr zufrieden ist Hummel mit seiner zweiten Verpflichtung: Von der SpVgg Lindau kam Torwart Alexander Koppers, der beim ambitionierten Kreisligisten in der Hinrunde alle 14 Spiele gemacht hat. „Sportlich und menschlich eine echte Verstärkung für uns“, freut sich der Trainer über seinen neuen Mann, der auf der Torhüterposition beim FV Ravensburg eine Lücke schließt.

Für die Tests hat sich der Trainer bewusst auch die Auseinandersetzung mit höherklassigen Gegnern ausgesucht: Gegen Hummels Ex-Mannschaft, das A-Jugend-Bundesliga-Team des SSV Ulm, hielt der FV II 60 Minuten ein 0:0, kassierte nach der Wechselphase aber noch fünf Gegentore. Es folgten ein 1:2 bei Ligakonkurrent FV Biberach und ein 3:3 beim Bahlinger SC II. Aus den vergangenen Wochen stehen ein 1:4 gegen Verbandsligist FC Wangen, ein 7:1 gegen den Bezirksligazweiten SV Beuren und ein 2:2 gegen Bayern-Landesligist FC Memmingen II zu Buche. „Unterm Strich hat sich die Mannschaft in allen Vorbereitungsspielen gut präsentiert“, sagt Fabian Hummel und geht optimistisch in die Rückrunde. „Ich war bisher immer mit jungen Teams in der Rückrunde erfolgreicher als in der Hinrunde. Wir haben im Winter noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht.“