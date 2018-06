Auf die Plätze. Fertig. Spielen!

Am Samstag und Sonntag feiert „Ravensburg spielt“ 25-jähriges Bestehen. „Wir haben uns zum Jubiläum einiges einfallen lassen“, sagt Gerold Häring, der vor neun Jahren die Spieleorganisation übernommen hat.

Gleich mehrere Höhepunkte gibt es zu vermelden: So dürfen sich die Besucher an beiden Spieletagen, jeweils um 16.30 Uhr, erstmals auf einen Seiltänzer zwischen Rathaus und Südwestbank freuen. Im Schwörsaal wird am Samstag und Sonntag das mit 32 000 Teilen derzeit weltweit größte Puzzle von Ravensburger zusammengesetzt. Hier sind viele Puzzlefans gefragt. „Und eine Extraüberraschung haben wir uns für alle Geburtstagskinder einfallen lassen“, so Häring weiter. Auf sie warten an beiden Tagen Verlosungen mit tollen Überraschungen sowie fetzige Geburtstagspartys.

Ruderteams kämpfen um Gold

Das zweite wichtige Jubiläum feiern die „Kloreichen 7“. Zum zehnten Mal ist am Samstag das goldene Paddel Objekt der Begierde. Einzige Bedingung ist der Sieg bei der Promi-Ruderregatta. Sie ist Europas einzige Ruderregatta, die ohne Wasser auskommt und wird von der Schwäbischen Zeitung ausgetragen. In diesem Jahr treten zwei Teams gegeneinander an. Ein Boot aus Weingarten nimmt den Kampf gegen das Ravensburger Pendant auf. Nach zehn Jahren führt das Boot aus Ravensburg mit fünf zu drei vor Weingarten. Zudem gewann 2006 ein Boot aus Friedrichshafen. 2012 errangen die SZ-Leser das goldene Paddel. Die Rennpiste ist in diesem Jahr erstmals auf der Herrenstraße und nicht, wie in den Vorjahren, auf der Bachstraße. Los geht’s um 13 Uhr.

Neu in diesem Jahr ist auch die Sponsorenwette. 70 000 Memory-Kärtchen mit den Logos der Sponsoren wurden vorab verteilt. An beiden Spieletagen heißt es „Wetten, dass…“ – Besucher gegen die Sponsoren. Kommen mindestens 50 Spielefans mit den passenden Sponsoren-Kärtchen jeweils um 15 Uhr an die Ravensburger Bühne, gilt die Wette für die Besucher als gewonnen und die Sponsoren müssen „Strafe“ zahlen – in Form einer Spende an eine soziale Einrichtung.

Gespielt wird in diesem Jahr auf dem gesamten Marienplatz, im Hirschgraben und in der Kirchstraße. Auf der Ravensburger Bühne und der Bühne im Hirschgraben gibt es wieder ein buntes Programm mit Einlagen Ravensburger Tanzschulen und vielfältiger Kleinkunst. Nachtaktive Spielefans dürfen sich am Samstag auf eine lange Spielenacht im Kornhaussaal freuen.

Wer als Helfer bei „Ravensburg spielt“ mitmachen möchte, sollte am Samstag um 9 Uhr an die Infohütte beim Rathaus kommen. (bab/uhl)