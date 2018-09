Auf die Niederlagen folgen Torfestivals

Nach den drei Niederlagen zum Saisonauftakt haben sich die Jugendfußballer des FV Ravensburg am zweiten Spieltag eindrucksvoll zurückgemeldet. Die U15 bezwang den FC Esslingen in der Oberliga mit 2:0, für die A- und B-Junioren gab es in der Verbandsstaffel Süd echte Torfestivals.

A-Junioren-Verbandsstaffel Süd: JFV Oberes Donautal – FV Ravensburg 1:5 (1:4) – Tore: 1:0 Jonas Kirchner (5.), 1:1, 1:3 Mario Scheiter (17., 32.), 1:2 Edi Xhemajli (27.), 1:4 Mert Aras (43.), 1:5 Dennis Montero Guerrero (47.) – FV: Segbers, Montero Guerrero, Biewer, Lutfija (62. Özmen), Scheiter (57. Brankovic), Lupfer (46. Halder), Nagel, Schmid, Hartmann, Xhemajli (57. Alvari), Aras.

Das Spiel in Fridingen begann mit einem Tiefschlag für Ravensburg. Bereits nach vier Minuten bestrafte Jonas Kirchner die Behäbigkeit des FV mit dem 1:0 für den Gastgeber. Nach einer Viertelstunde fing sich Ravensburg, glich mit der ersten eigenen Möglichkeit durch Mario Scheiter aus. Ravensburg hatte in der Folge Chancen im Minutentakt und kam durch Edi Xhemajli, Scheiter und Mert Aras zum komfortablen 4:1-Pausenstand. Im zweiten Durchgang setzte der FV schnell einen drauf, in der 47. Minute erzielte Dennis Montero Guerrero das 5:1. Danach schaltete Ravensburg in den Verwaltungsmodus um und brachte den hochverdienten Sieg nach Hause.

B-Junioren-Verbandsstaffel Süd: FV Ravensburg – VfB Bösingen 9:1 (3:1) – Tore: 1:0, 3:0 Daniel Ademi (12., 30.), 2:0 Leandro Stehle (17.), 4:1, 5:1 Elias Gresser (41., 47.), 6:1 Sean Brecht (57.), 7:1 Gustav Agbodemegbe (65.), 8:1, 9:1 Elion Kelmendi (78., 80. FE) – FV: Pialoudis, van Beek, Gierer, Stehle, Mayer (53. Agbodemegbe), Pfister, Ademi (73. Herold), Brecht, Kelmendi, Bloching (65. Dick), Gresser (57. Moore).

Gegen Bösingen übernahm Ravensburgs U17 von Beginn an die Kontrolle und ging durch einen Doppelpack von Daniel Ademi und einen Treffer von Leandro Stehle mit einer 3:1-Führung in die Pause. Im zweiten Durchgang nutze Ravensburg seine Chancen sogar noch konsequenter und der VfB ging endgültig unter. Zweimal Elias Gresser, Sean Brecht und Gustav Agbodemegbe besorgten die 7:1-Führung. Mit einem Doppelpack in den letzten Minuten stellte Elion Kelmendi den 9:1-Endstand her.

C-Junioren-Oberliga: FV Ravensburg – FC Esslingen 2:0 (0:0) – Tore: 1:0 Marcel Klein (45.), 2:0 Leotrim Gashaj (48.) – FV: Knittel, Huß, Klein, Mahle (67. R. Hertnagel), Birkenmaier (36. Gashaj), Lebeka (46. Mayr), Rönsch, Fricker, Döberl, F. Hertnagel (21. Neher), Kriegler.

Im ersten Heimspiel der Saison holten sich Ravensburgs C-Junioren die ersten drei Punkte. Nach einer ausgeglichen ersten Halbzeit mit guten Torchancen für beide Mannschaften stand es zur Pause noch 0:0. Im zweiten Durchgang brachte ein Doppelschlag nach 45 Minuten Ravensburg auf die Siegerstraße. Kapitän Marcel Klein brachte den FV per Weitschuss in Führung, drei Minuten später erhöhte der eingewechselte Leotrim Gashaj auf 2:0. Das Spiel blieb spannend, aber der FV brachte den Sieg souverän nach Hause.