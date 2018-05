Auf der Südbahndroht mehr Lärm

Alle reden derzeit über Lärm, der in Ravensburg durch den Straßenverkehr verursacht wird. Auf ein anderes Geräusch-Problem, das in drei Jahren in Weißenau und Oberzell droht, machte während der Gemeinderatsfragestunde Ulrich Höflacher von den Bürgern für Ravensburg aufmerksam: Sobald die Südbahn elektrifiziert ist (voraussichtlich 2021), werden die Züge dort deutlich schneller fahren und folglich lauter sein. „Dann wird das, was von den Straßen kommt, das geringst Übel sein“, unkte Höflacher. Baubürgermeister Dirk Bastin meinte, das Problem sei bekannt. „Das wird einen eigenen Lärmaktionsplan der Deutschen Bahn erforderlich machen.“ Diese sei dann auch für die Kosten verantwortlich, etwa den Bau von Lärmschutzwänden.