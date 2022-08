Auf der Pirsch nach obskuren oder ganz alltäglichen Dingen

Endlich wieder Flohmarkt in der Ravensburger Altstadt. Das hat am Samstag viele Menschen angezogen, um nach langer Zeit auf die Pirsch nach obskuren oder auch nach ganz alltäglichen Dingen zu gehen. Es ist nicht allein die Suche danach, etwas zu erheischen – es kommt noch einiges andere hinzu, dass man so im geschäftigen Leben nicht findet. Zwischenmenschliches wie spontane Gespräche und Begegnungen, die gute Laune machen und über die es sich herzhaft lachen lässt.

„Wer sucht, der findet“, lautet ein altes Sprichwort. Nur ist es wirklich so, dass Flohmarktgängerinnen und -gänger durch die Bank etwas Spezielles suchen – und es dann doch nicht finden? Sich dafür über etwas Unerwartetes freuen, was sie vielleicht schon lange besitzen wollten. Ja, so ähnlich ist das, aber eine Regel lässt sich daraus auch nicht machen. Beobachtet man die Menschen, die sich am Samstagnachmittag wie in einer vollen Fußgängerzone entlang der Stände auf dem Marienplatz und durch die Bachstraße bewegten, dann gibt es solche, die mit Argusaugen Gesuchtes erspähen. Die sich nicht beirren lassen und genau wissen, worauf es für sie ankommt. Andere, und das sind die meisten, flanieren eher und überlassen es dem viel gepriesenen Zufall, ob sie auf etwas stoßen, das ihnen gefällt.

Skurril, exotisch, originell

Es ist die Vielfalt an Menschen und Dingen, die einen Flohmarktbesuch ausmacht. Dazwischen gibt es dann die außergewöhnlichen Dinge – die skurrilen, exotischen, originellen. Eben die seltenen Sammlerstücke, von denen manch ein Standbetreiber auch nicht so genau weiß, wie und ob sie denn funktionieren. Zum Beispiel eine Rechenmaschine der Braunschweiger Brunsviga Maschinenwerke. 1871 noch unter dem Firmennamen Grimme, Natalis & Co. gegründet, war die erste mechanische Rechenmaschine der Marke „Brunsviga“ im Juli 1892 so erfolgreich, das sich die Firma danach benannte. 1957 übernahmen sie die Wilhelmshavener Olympia-Werke. 150 Mark kostete das Modell damals. Wie alt das angebotene Stück von Standbetreiber Patrick Maier ist, konnte er nicht sagen. Dafür aber, dass es sich bei dem antiquiert aussehenden Philips-Radio mit UKW und Mittelwelle um einen Nachbau handelt.

Eine uralte Kaffeemaschine aus Spanien

Maier, ein eingefleischter Händler und selbst ein Original, weiß um seine Sammlerstücke, wenn es um den Preis einer uralten Kaffeemaschine aus Spanien geht, die bei genauem Hinhören nicht 19, sondern 90 Euro kostet. Zwischen all den Ständen mit getragenen Kleidungsstücken, Geschirren, Büchern, Schallplatten, Spielzeugen und unzähligem Nippes tragen sich immer wieder amüsante Szenen zu. Mal geht es um Matchbox-Autos, die Kinder auf 50 Cent herunter handeln – mal um das Ringen mit sich selbst, ob es denn nun der Hocker als Blumentisch sein soll oder doch nicht. Gleich daneben fällt der Blick auf ein rares Gerät. Eine Reiseschreibmaschine von 1907. Sie brauche weder Strom noch wackele sie, erklärt der Standbetreiber. Sie funktioniere, nur ausprobiert habe er sie nicht. Sogleich entspinnt sich ein Gespräch, wie das gute Stück der englischen Marke „Simplex Typewriter“ mit deutscher Gebrauchsanweisung denn wohl gehen könnte. Ohne Farbband, dafür mit Tinte, um mittels Drehscheibe die Buchstaben auf das Papier zu befördern. Was heute Fingerakrobatik auf Handys ist, war vor mehr als einhundert Jahren dieses Modell, das ziemlich viel Geduld erfordert haben dürfte.

Bettwärmflaschen aus Omas Zeiten

Vorbei an Drehsesseln und Nierentischen der 1950er- oder -60er-Jahre, an abgegriffenen „Mensch ärgere Dich nicht“-Spielen“ neben Stapeln von Ravensburger Puzzle, an Bettwärmflaschen aus Omas Zeiten, die sicher bald Hochkonjunktur haben, an einem „Picasso“-Kunstkatalog, abgestellt auf einer Bank neben einer gemalten Stadtansicht in Richtung Bachstraße. Dort ragt sie auf dem Tisch eines Standes heraus – das originale Erstexemplar einer beleuchteten Janosch-Tigerente. Ungefähr 30 Jahre alt und voll funktionsfähig. Wem das noch nicht reichte als Blickfang, der erheiterte sich an einem gemalten Kinderporträt aus der Zeit wohl um 1900. „Das sieht aus wie Angela Merkel!“, hörten sich spontane Kommentare an. Und ja, nicht nur die Frisur, auch alles andere schien zu passen. Ähnlich amüsante Gespräche entspannen sich, als es um barocke Backmodel ging: „Da muss man halt den Holzwurm mitbacken.“ Antwort: „Der gibt dann von selber auf!

Plastikplanen gegen die Regentropfen

Als es dann zu regnen anfing, waren vorerst Plastikplanen gefragt für diejenigen ohne Zeltdach. Manch einer hatte sich sogleich die wetterfeste Bushaltestation ausgesucht. Bei anderen kam endlich zwischendrin der Pizza-Service, um den Hunger zu stillen – auch den von ebenso lange ausharrenden Hunden. Bei einer solchen Szene fiel der Blick auf eine alte Glasvitrine. Neben kleinen Gläsern, Schmuck und Stofffächer prangte ein unscheinbares Blechschild mit der Aufschrift „Hausieren und Detailreisen verboten“.