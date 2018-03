Seit drei Jahren steht Sabrina Guse bei der Vesperkirche Ravensburg-Weingarten hinter der Essentheke. Um bei der Großveranstaltung ehrenamtlich mitzuwirken, kommt sie extra aus Friedrichshafen angefahren. Doch auf eine Sache war die 28-Jährige zu Beginn nicht eingestellt: die große Anzahl an bedürftigen Menschen.

„Normalerweise denkt man, dass so wohlhabende Städte wie Ravensburg oder Friedrichshafen keine Armut kennen“, sagt Sabrina Guse, die bei ZF in Friedrichshafen in der Kundenbetreuung arbeitet. In der Vesperkirche sei sie eines Besseren belehrt worden – auch wenn man vielen Menschen nicht ansehen würde, dass sie arm sind. Als Ehrenamtliche erlebt Guse es immer wieder, dass Gäste nach Ende der Essenausgabe mit Tupperdosen ankommen und um einen Nachschlag für zu Hause bitten. „Da sieht man dann, dass es Leute gibt, die auf die Vesperkirche angewiesen sind.“

Smartphone weglegen

An zwei Tagen ist Sabrina Guse im Einsatz, unter anderem am Abschlusstag. Sie findet, die Veranstaltung sei „eine gute Gelegenheit, um sich zu engagieren“. Ihr gefällt, dass sich hier sämtliche Gesellschaftsschichten treffen. „Wir leben in einer Zeit, in der alle auf ihr Smartphone starren“, sagt Guse, „da ist es schön, wenn man die anderen Menschen mal wahrnimmt.“

De 28-Jährige meint, dass Kirche für ein solches Projekt der richtige Ort ist. „Hier werden keine Unterschiede gemacht“, so Guse. Sie selbst ist katholisch. In der Evangelischen Stadtkirche in Ravensburg, wo die Vesperkirche dieses Jahr stattfindet, fühlt sie sich dennoch mehr als wohl. Der Grund: Bei der Vesperkirche sei egal, wer man ist oder woher man kommt. „Ich habe nur positive Erfahrungen gemacht, alle sind so offen“, schwärmt die Friedrichshafenerin.

Hygiene ist das A und O

Um bei der Essenausgabe zum Einsatz zu kommen, musste Sabrina Guse eine Hygieneschulung absolvieren. Diese muss sie regelmäßig wiederholen. „Damit alles seine Richtigkeit hat“, erklärt sie. So müssten alle Haare unter die Haube gesteckt, Einmalhandschuhe nach einmaliger Benutzung weggeworfen und die Schürzen beim Toilettengang abgenommen werden. Die Arbeit macht der 28-Jährigen so viel Spaß, dass sie auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder dabei sein will.

Über das Thema „Altersarmut“ der diesjährigen Vesperkirche hat sich die junge Frau bisher wenige Gedanken gemacht. „Man schiebt so etwas Bedrückendes eher von sich, wenn es einen nicht selber betrifft“, gibt sie zu.

Gerade junge Erwachsene würden oft denken, sie hätten noch genug Zeit. „Dann stehen andere Dinge im Vordergrund“, sagt Guse.

Trotzdem ist es für sie wichtig, die Augen nicht zu verschließen. Nichts im Leben sei selbstverständlich, Reichtum schon gar nicht, meint Sabrina Guse. „Oft macht man sich keine Gedanken darüber, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen“, stellt sie fest, „stattdessen vergleicht man sich immer mit denen, die mehr haben.“ Und das mache am Ende nur unglücklich.

Alle Beiträge zur diesjährigen Vesperkirche gibt es im Internet unter www.schwaebische.de/vesperkirche. Die Vesperkirche geht

noch bis Sonntag, 4. Februar.