Auf den Spuren des Hexenwahns

Die Stadtführung Hexenwahn – Schauplätze der Verfolgung wurde als begleitende Führung zur Sonderausstellung Hexenwahn 1484 im Museum Humpis-Quartier im 2017 konzipiert. Sie findet laut einer Pressemitteilung darüber hinaus jeden letzten Donnerstag im Monat um 18 Uhr statt.

Die Führung bietet am Donnerstag, 28. Februar, ein spannendes Alternativprogramm zur Fasnet, heißt es im Pressetext weiter. Treffpunkt ist vor der Liebfrauenkirche, Kirchstraße 18. Die Tickets müssen vorab in der Tourist Information gekauft werden. Die Tourist Information hat am Führungstag nur bis 12 Uhr geöffnet. Das Ticket berechtigt nach der Führung zum Besuch des Museum Humpis-Quartiers bis 20 Uhr.

1484 die erste systematische Verfolgung von Frauen

Das Thema Hexen spielte im 15. Jahrhundert in Ravensburg eine bedeutende Rolle, denn mit der Verurteilung und Verbrennung von zwei Ravensburger Frauen begann 1484 die erste systematische Verfolgung von Frauen als Hexen in Deutschland, so die Mitteilung. Bei der Führung werden die Teilnehmer mit den Schauplätzen der Hexenverfolgung in Ravensburg konfrontiert, wie der Liebfrauenkirche, dem Gefängnis Grüner Turm oder dem Gerichtssaal im Rathaus. Die Teilnehmer erfahren laut Pressetext von den Opfern und Tätern des Ravensburger Hexenprozesses und von der verheerenden Wirkung des Hexenhammers, dem Werk des Inquisitors Heinrich Institoris.