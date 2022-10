Auf den Spuren des Glücks in Spanien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem bereits im Juni dieses Jahres eine Gruppe spanischer Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Erasmus+ Programms ihre Austauschpartner in Ravensburg kennengelernt haben, war es nun an der Zeit für den lange ersehnten Gegenbesuch. So tauschten 21 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums St. Konrad im Oktober das kühle oberschwäbische Herbstwetter gegen die spanische Sonne, denn es ging für acht Tage nach Granada in Südspanien. An der spanischen Partnerschule, dem Instituto La Madraza, arbeiteten beide Gruppen gemeinsam an ihrem Workshop-Projekt zum Thema „Glück“ weiter.

Das Projekt selbst wird im Rahmen von Erasmus+ von der Europäischen Union finanziell gefördert und beinhaltet neben dem Schüleraustausch auch die langfristige Kooperation der beiden Schulen. Gemeinsam entstand etwa ein Radiobeitrag, an dem sich sowohl die deutschen wie auch die spanischen Schüler und Lehrer beteiligten. Neben den Workshops, Diskussionsrunden und Besuchen im Unterricht standen natürlich auch diverse Besichtigungen auf dem Programm. So ging es unter anderem zum Wahrzeichen der Stadt, der berühmten Alhambra, dem Science Park und der überwältigenden Kathedrale im Stadtzentrum. Neben dem Besuch der klassischen Unterrichtsfächer lernten die oberschwäbischen Gäste auch einiges über die südspanische Küche. Neben Tortillas bereiteten sie gemeinsam mit ihren Austauschpartnern Salmorejo Cordobés zu, eine Suppenspezialität aus der Gegend von Córdoba.

Im rund einwöchigen Austausch konnten die Ravensburger Schüler*innen in den spanischen Lebensstil eintauchen und diesen auf authentische Weise miterleben. Durch die mehrmonatige Zusammenarbeit am Projektthema „Glück“ entstanden langfristige Freundschaften zwischen den Schülerinnen und Schülern, die sicherlich den positiven Einfluss interkultureller Beziehungen unterstreichen.