Auf den Spuren der Prämonstratenser

Den Spuren der Prämonstratenser folgte die Blutreitergruppe Weißenau e. V. auf ihrem diesjährigen Ausflug und das Ziel war das Kloster Roggenburg in der Nähe von Neu-Ulm.

Auf der Hinfahrt wurde noch der Erntedankgottesdienst in Rot an der Rot besucht, welcher vom Prämonstratenser Pater Johannes Baptist Schmid zelebriert wurde. Auch hierher gibt es eine Verbindung zum Kloster Weißenau, da es Prämonstratenser aus Rot an der Rot waren, die das Kloster in Weißenau gründeten.

Im Anschluss ging die Fahrt weiter nach Roggenburg, wo wir nach einer Einkehr in der „Alten Roggenschenke“ eine kurzweilige und humorvolle Führung durch die Klosterkirche und das Klosterareal erlebten. Die Führung wurde von Pater Gilbert geleitet, der mit elf Mitbrüdern im Kloster in einer Ordensgemeinschaft lebt und arbeitet.