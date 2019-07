Auf dem Teller haben alle dasselbe

Um die Mittagszeit ist mittwochs im neuen Haus der Katholischen Kirche Hochbetrieb. Für einen Euro fünfzig bietet die Aktion „Einfach Essen“ von 11.30 bis 13.30 Uhr eine warme Mahlzeit an. Wie in einer Vesperkirche ermöglicht sie Begegnungen zwischen verschiedenen Menschen, eine Mahlgemeinschaft unabhängig von Status, Weltanschauung oder Konfession.

Wer ist da, wen trifft man, was gibt es zum Essen? fragt man sich auf dem Weg zum Essen ins Haus der Kirche. Manche kommen spontan, für andere ist es mittwochs schon eine gute Gewohnheit. Im Vorraum begrüßt eine freundliche Dame die Gäste und gibt den Besuchern mit einem einladenden Lächeln das Gefühl, willkommen zu sein. Gegen das kleine Entgelt erhält der Besucher einen Coupon für die Essenausgabe. Sogar eine Tasse Kaffee und eine Scheibe sind inbegriffen.

„Freundlichkeit ist uns sehr wichtig!“, bestätigt Gemeindereferentin Christine Mauch den Eindruck. Die Grundbotschaft des Hauses sei es: „Du darfst hier sein, du bist willkommen“, erklärt Pastoralreferent Michael Schindler. Das Angebot von „Einfach Essen“ entspreche dem Grundsatz von Martin Buber „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“. Mit der Caritas zusammen organisiert „Kirche in der Stadt“ in Ravensburg bereits seit 14 Jahren einen wöchentlichen Mittagstisch.

Im ehemaligen Gemeindehaus von St. Jodok war er auf die kältere Jahreszeit begrenzt. Im Haus der Katholischen Kirche mit seiner großen, gut ausgestatteten Küche gibt es das Angebot das ganze Jahr über. Der große, helle Andreassaal mit seinen 90 Sitzplätzen beherbergt mittwochs in der Mittagszeit 150 Gäste. Wo ist noch Platz, wo möchte man sich niederlassen. Lebhaft geht es zu, fröhlich mitunter, aber immer auch ruhig und gelassen. Vor allem an der Essenausgabe geht es geradezu würdevoll zu. Kirche und Kommunion sind eben nicht weit. Neugierige Blicke in die helle saubere Küche zu den Behältern mit Essen sind erlaubt. Eventuell kann man den Köchen und Köchinnen auch signalisieren, wie groß der Hunger ist.

An diesem Mittwoch haben syrische Frauen gekocht und teilen das Essen aus: auf zwei Arten verschieden zubereiteter Reis, eine Gemüsesoße und eine Yoghurtsoße mit kleinen Gurkenstücken und frischer Minze. Mit vollem Tablett steuern die Besucher einen Tisch an. Viele ältere und alleinstehende Menschen nutzen die Gelegenheit, in lockerer Gemeinschaft, an einem großen Tisch, in fast familiärer Gemeinschaft zu essen. Man hat die Möglichkeit zu kleinen Gesprächen, kann aber auch für sich sein. Beim Essen öffnen sich die Tischgenossen einander, zeigen sich neugierig, verwundert oder von stiller Einsamkeit überschattet.

Mehr als 40 Ehrenamtliche sorgen dafür, dass das Essen in guter Gemeinschaft für wenig Geld möglich ist. Neben der gesetzlich vorgeschriebenen Hygieneschulung dienen regelmäßige Treffen dem Austausch. Anwesend sind immer auch geschulte Ehrenamtliche von „Orte des Zuhörens“ und eine Mitarbeiterin der Caritas, die Beratung anbietet. Die Syrerinnen sind übrigens eine Kochgruppe, die sich auf Vermittlung des städtischen Amtsleiters Stefan Goller-Martin in die kirchliche Küche trauten. Die hochmodernen Geräte waren eine Herausforderung, aber jetzt würden sie gern zweimal im Jahr einen Kochdienst übernehmen.