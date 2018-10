Auf dem Rinker-Areal entstehen 300 neue Wohnungen

Ins Rinker-Areal in der Östlichen Vorstadt kommt bald Bewegung: Am 5. November soll’s mit der Entkernung der zuletzt von der Firma Vetter genutzten Fabrikhallen losgehen. Bis Ostern 2019 werden sämtliche Hallen abgebrochen. Auf dem 30 000 Quadratmeter großen Gelände ziehen die Firmen Reisch und Rhomberg dann fast 300 neue Wohnungen hoch – in allen möglichen Größen und Preisklassen. Soziale Durchmischung wird groß geschrieben: „Es soll ein Areal für alle werden – für Familien, Pendler, Studenten, Singles und Senioren“, stellt Joachim Nägele von der Rhomberg Bau GmbH in Aussicht.

Auch Menschen mit schmalem Geldbeutel haben eine Chance, künftig stadtnah in den Genuss des größten Konversionsprojekts in der Geschichte Ravensburgs zu kommen: Rund 15 Prozent der Wohnungen haben nur ein Zimmer – die kleinsten messen grade mal insgesamt 24 Quadratmeter. Bekanntlich sind die beiden Bauträger zudem verpflichtet, entsprechend des Bündnisses für sozialen Wohnraum 20 Prozent der Fläche 15 Jahre lang mindestens 14 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete anzubieten. Weitere 15 Prozent der Wohnungen sind mit vier oder fünf Zimmern konzipiert. Der überwiegenden Rest besteht aus Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen. Insgesamt umfasst das neue Wohnviertel in der Östlichen Vorstadt 19 Wohnhäuser plus Kita. Die Gestaltung teilen sich sechs Architekten; zugrunde liegt der städtebauliche Entwurf der Architekten Aldinger/Koperroth (Stuttgart/Berlin).

Man kann auf dem Rinker-Areal freilich mehr als „nur“ wohnen: Derzeit wird ein passender Pflegedienst gesucht, der sich dort engagiert. Damit sich der Plan vom „Quartier für jede Lebensphase“, wie Ingo Traub von Reisch es formuliert, umsetzen lässt. Wer aufs Rinker-Areal zieht, kann sich zu gegebener Zeit dann bei dem auf dem Gelände ansässigen Pflegedienst Leistungen zukaufen: Neben einer Tagespflege, in der bedürftige Menschen tagsüber untergebracht werden können, soll auch eine Pflege-WG mit zehn Zimmern entstehen. Außerdem hält der Pflegedienst einen Grund- und Wahlservice sowie ein 24-Stunden-Notrufsystem vor.

Doch damit nicht genug. Auch in Sachen Mobilität sind die Bauherren innovativ unterwegs. Unnötige Stellplätze sind tabu, den Verkehr wollen sie auf ein Minimum reduzieren – indem der Quartierbetreiber dann etwa E-Bikes oder Lastenräder vermietet oder einen Car-Sharing-Pool bereit hält. Auch E-Mobilität sei ein Thema. Was genau am Ende rauskommt, ist noch ungewiss. Fest steht: „Wir wollen es den künftigen Bewohnern erleichtern, zumindest auf das Zweitauto zu verzichten und diesbezüglich ein Umdenken erreichen“, macht Nägele deutlich. Ein Paketservice soll zudem sicherstellen, dass sich Lieferverkehr idealerweise nur bei Umzügen und Notfällen ins Quartier verirrt – „der Rest soll sich in der Tiefgarage abspielen“, sagt Traub. Dort hinein fahren die neuen Bewohner am besten direkt von der Rinkerstraße aus – ohne erst durchs Wohngebiet zu kurven. Sofern man sich mit dem Regierungspräsidium Tübingen einig wird, soll die Wangener Straße stadtauswärts eine Linksabbiegespur bekommen.

Traub und Nägele können sich im neuen Viertel auch einen kleinen Bäcker, einen Kiosk oder ein Café vorstellen: „Wir müssen mal schauen, ob wir jemanden finden, der im kleinen Stil regionale Produkte anbietet“, so Traub. Falls ja, solle so ein Angebot eine Ergänzung zum Café und dem Tante-Emma-Laden sein, den die Bruderhaus-Diakonie im Mühlenviertel (ehemals Bezner-Areal) eröffnet.

Traub gibt sich zuversichtlich, dass der Abriss der Fabrikhallen ohne große Komplikationen vonstatten geht –zumindest hätten die Voruntersuchungen „nichts Gravierendes“ in Sachen kontaminierter Altlasten zutage gefördert. Die Kosten für Abbruch und Entsorgung sind auf 750 000 Euro angesetzt. Durchziehen wird das Ganze die Libare Rückbau GmbH aus Winterlingen, die laut Traub möglicherweise die eine oder andere Fabrikhalle wiederverwerten könne.

Wenn das Gesamtprojekt weiterhin nach Plan verläuft, könnten die ersten Bewohner in ihr – gemietetes oder gekauftes – neues Heim 2022 einziehen.

Ravensburg - Ins Rinker-Areal im Ravensburger Osten kommt bald Bewegung: Anfang November geht’s mit dem Entkernen der zuletzt von der Firma Vetter genutzten Fabrikhallen los. Bis Ostern 2019 werden dann sämtliche Hallen abgebrochen.