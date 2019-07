Auf dem Rad ganz vorne dabei

Nach dem Weltranglistenrennen in der Schweiz hat der Mountainbiker Daniel Gathof vom KJC Ravensburg weitere zwei Spitzenresultate eingefahren. In Nattheim bei Heidenheim gewann Gathof einen Marathon, beim deutschen Klassiker Albstadt-Bike-Marathon reichte es für den Vogter zu Rang acht, während sein KJC-Teamkollege Markus Kaufmann in Albstadt auf den vierten Platz kam.

Das Rennen in Nattheim mit 75 Kilometern war aufgrund weniger Höhenmeter eine schnelle und taktische Angelegenheit. In einem soliden Starterfeld fand sich schnell eine siebenköpfige Spitzengruppe zusammen, die sich nach und nach an den sechs kurzen aber steilen Rampen verkleinerte. Der Vogter Daniel Gathof war immer auf der Höhe – auch, als es über den letzten Anstieg ging. „Hier war ich kurz über dem Limit und musste kräftig beißen, um dranzubleiben“, sagte Gathof über das Ende des Rennens. Zu zweit ging es danach auf die letzten zehn Kilometer Richtung Ziel, wo es im direkten Duell um den Sieg ging.

Starke Konkurrenz in Albstadt

Hier agierte der KJC-Fahrer laut eigener Aussage clever und startete seinen Sprint aus der hinteren und damit besseren Position, was letztendlich zum Sieg nach 2:43 Stunden reichte. Nicht nur im Sattel auf der Rennstrecke, sondern auch nebendran war Gathof in den vergangenen Wochen aktiv – das Ravensburger Altstadtrennen hat der Mountainbiker mitorganisiert.

In Albstadt stand dann einer der deutschen Klassiker auf dem Programm. Der Marathon in Albstadt feierte dieses Jahr seinen 25. Geburtstag – entsprechend hoch war zum Jubiläum natürlich die Konkurrenz für Gathof. Auch hier wurde schnell und taktisch gefahren, was neben der Dichte an guten Fahrern auch an der 86 Kilometer langen Strecke mit nur knapp 2000 Höhenmetern lag. Neben Gathof stand auch Markus Kaufmann (Team Texpa-Simplon) aus Meckenbeuren, der ebenfalls mit zum KJC Ravensburg gehört, am Start. Kaufmann hat den Marathon in Albstadt bereits gewonnen und galt auch in diesem Jahr als einer der Mitfavoriten.

Beide Mountainbikeprofis aus Oberschwaben hielten sich stets vorne in der zunächst sehr großen Führungsgruppe. An den entscheidenden Punkten waren sie mit von der Partie. Kaufmann versuchte es am Berg mit einigen Tempoverschärfungen, doch die Spitzengruppe wurde nur bedingt kleiner – oder die Anstiege waren zu kurz für eine Selektion. In der entscheidenden Phase waren noch zwölf Mann zusammen. 15 Kilometer vor dem Ziel zerbrach diese Gruppe. Während Kaufmann an der Spitze blieb, fuhr Gathof in der Verfolgergruppe ab Rang sechs. Am letzten längeren Anstieg zerfiel dann alles. Alleine oder in kleinen Grüppchen ging es auf die Zielgerade in der Albstadter Innenstadt. Kaufmann verpasste das Podest, sicherte sich mit starker Fahrweise aber noch Rang vier. Gathof schaffte es als Achter auch unter die Top Zehn.