Auf dem Land wartet man oft lang auf einen Sanka

3663 Rettungswagen-Einsätze gab es im vergangenen Jahr in Ravensburg, 1668 in Weingarten. Fast immer sind die Rettungswagen sehr fix am Ort des Geschehens eingetroffen: In 99 Prozent aller Fälle brauchten sie dafür in beiden Städten nicht nur weniger als die gesetzlich vorgeschriebenen 15 Minuten. In 93 Prozent (Ravensburg) und 97 Prozent (Weingarten) der Fälle waren sie sogar in der medizinisch wünschenswerten Zeit von unter zehn Minuten da. In den Landgemeinden sieht das teilweise anders aus: In Horgenzell beispielsweise haben es nur 80 Prozent der Einsatzwagen geschafft, die 15 Minuten einzuhalten.

In Waldburg, Grünkraut, Bodnegg, Bergatreute oder Wolfegg dauerte es laut der vom SWR erhobenen Daten, die die „Schwäbische Zeitung“ zur Verfügung gestellt bekam, sogar noch länger, bis die Rettungswagen eintrafen. Experten vor Ort geben dennoch Entwarnung: „Der Rettungsdienst in Baden-Württemberg hat ein sehr hohes Niveau“, sagt etwa Stefan Dittrich, Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe Bodensee-Oberschwaben.

Fast jährlich wird die Transporter-Flotte aufgestockt

Volker Geier, Geschäftsführer der gemeinnützigen DRK-Rettungsdienstes Bodensee-Oberschwaben GmbH, betont, die Versorgungslage habe sich in den letzten Jahren „deutlich verbessert“. Fast jährlich werde die Krankentransporter-Flotte aufgestockt. Momentan sind im Landkreis Ravensburg 16 Rettunsgwagen unterwegs – elf vom Roten Kreuz, drei von den Johannitern, einer von den Maltesern und einer von der Firma Kap Dr. Stöckle. Für Geier steht trotz der kritisch klingenden Zahlen außer Frage, dass „die Abdeckung im Sinne der gesetzlichen Hilfsfrist für Rettungswagen im Landkreis Ravensburg gegeben ist“, wie er auf Anfrage der SZ schriftlich ausführt.

Dass ein Rettungswagen bei Einsätzen in der Stadt Ravensburg schnell in der Oberschwabenklinik eintrifft, liege in der Natur der Sache: „In Ravensburg sind die Wege kurz, von Waldburg aus ist es weiter“, so Geier. Und: „Einsatzstellen, die näher an den Rettungswachen liegen, werden mit einer kürzeren Eintreffzeit rechnen können.“ Rettungswachen, bei denen Rettungswagen stationiert sind, gibt es im Landkreis Ravensburg zwölf – unter anderem in Bad Waldsee, Kißlegg, Wilhelmsdorf, Isny oder Aulendorf. Die nächst gelegene Wache schickt jeweils einen Wagen zum Unfall- oder Notfallort. Dass die gesetzlichen Hilfsfristen – also die Zeit, in der ein Rettungswagen am Notfallort eintrifft – auf dem Land dennoch von den gesetzlichen Vorgaben abweichen, erklären Insider mit einem Fehler im System. Auch Volker Geier kritisiert, die Landesregierung verwechsle „die Planungsgröße Hilfsfrist leider selbst häufig mit einem individuellen Servicelevel“. Die 15-Minuten-Kennzahl Hilfsdienst müsse „dringend weiterentwickelt werden“, findet er.

Abgesehen davon sorgt inzwischen auch ein vor gut einem Jahr eingeführtes satellitengestütztes Dispositions- und Navigationssystem dafür, dass so schnell wie möglich ein Einsatzwagen dorthin fährt, wo Hilfe gebraucht wird: Im Gegensatz zu früher kann die Leitstelle nun mittels GPS die Rettungswagen orten, die aktuell unterwegs und vielleicht gerade leer auf dem Nachhauseweg sind – und diese umgehend zu einem Einsatz schicken.

Hinzu kommt, dass die Leitstellen-Mitarbeiter, bei denen die 112-Notrufe eingehen, so geschult wurden, dass sie mit den Anrufenden beispielsweise kein Fachchinesisch sprechen, sondern ihnen ganz gezielte Fragen stellen. Vor allem aber sind sie gehalten, ihnen bereits am Telefon Ersthilfe zu geben, wie Geier mitteilt – ihnen etwa zu erklären, was bei einer Herz-Lungen-Wiederbelebung zu tun ist, wie man als Laie eine Blutung stillt oder bei einer Geburt unterstützen kann. In den Dörfern gibt es darüber hinaus tatkräftige Hilfe: Vielerorts stehen dort die Ehrenamtlichen von sogenannten Helfer-vor-Ort-Gruppen Menschen bei, die in einer akuten Notlage sind. Ausgestattet mit einem 24-Stunden-Piepser, werden die Helfer von der Leitstelle informiert und kommen direkt zu Hause vorbei. Das Fazit von Stefan Dittrich lautet daher: „In den letzten Jahren hat sich unheimlich viel getan in Sachen Technik, Fahrzeuge und ehrenamtliches Engagement. Das gibt mir persönlich ein gutes Gefühl, dass wir hier – egal ob in der Stadt oder auf dem Land – nachts alle ruhig schlafen können.“

Bei der OSK sind ständig zwei Notärzte einsatzbereit