Auf dem Hauptfriedhof Vögel entdecken

Vogelkundlerin Brigitte Schaudt vom Naturschutzbund Nabu in Ravensburg bietet am Ostersonntag einen Spaziergang im Ravensburger Hauptfriedhof an, bei dem insbesondere auf die Vogelwelt des Hauptfriedhofes eingegangen wird.

Zusätzlich werden von Seiten der Friedhofsverwaltung die einzelnen Grabarten sowie die besonderen Grabmale des Friedhofes mit der Möglichkeit von Grabpatenschaften vorgestellt.

Treffpunkt ist um 17 Uhr am Haupteingang. Die Teilnahme ist kostenlos (kleine Spende an Nabu erbeten).