Auf dem Eis hat der EV Ravensburg alles im Griff

Mit 8:3 hat die erste Mannschaft des EV Ravensburg ein Testspiel gegen den Münchener EK gewonnen und dabei den Bezirksligisten stets im Griff gehabt. Abseits des Eises feierten die Fans laut Mitteilung ihre Freundschaft und sorgten für einen ungewöhnlichen Eishockeyabend, an dessen Ende ein gemeinsames Foto und eine Krabbeleinlage beider Teams stand.

Sportlich hatte es nur 32 Sekunden gedauert, bis der EVR begriffen hatte, dass die Bezirksliga eine durchaus ernste Herausforderung werden wird. Mit ihrer ersten Aktion gingen die Gäste in Führung, was ein Weckruf für die Oberschwaben war. Wenn sie schnell kombinierten, waren die Ravensburger im Vorteil. Laut Mitteilung versuchten sie aber zu oft, die Scheibe förmlich ins Tor zu tragen. Der Ausgleich durch Steffen Kirsch fiel daher erst in der elften Minute. Kurz vor der Pause schloss Ludwig Valenti eine Überzahlkombination zur verdienten Führung ab.

Im zweiten Drittel übernahm der EVR sofort das Kommando. Nach 36 Sekunden erhöhte Johann Katjuschenko auf 3:1, in der 25. Minute gelang Fabian Herzog das Tor der Tages. Vom eigenen Tor aus zog er in Unterzahl wuchtig ab und traf gegenüber ins Münchener Tor. Danach waren zwei der Jungen, die neu im Kader stehen, am Zug. Anton Bibischew und David Mathis erhöhten auf 6:1. Angesichts der klaren Führung ließ es der EVR im Schlussdrittel ruhiger angehen. Mathis und Johann Katjuschenko gelangen zwei weitere Treffer. Auch München traf vor 150 Zuschauern noch zweimal.