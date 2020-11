Auf bremsendes Fahrzeug aufgefahren

Unverletzt geblieben sind die beiden Beteiligten eines Unfalls, der sich am Montag gegen 11.45 Uhr in der Jahnstraße in Ravensburg ereignet hat. Laut Polizeibericht musste ein 51-Jähriger mit seinem Auto wegen eines Fußgängers abbremsen. Der hinter ihm fahrende 43-jährige Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Wagen des 51-Jährigen auf. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.