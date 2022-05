Auf Anhieb Podestplatz bei Landesmeister

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 22. Mai fand die Württembergische Meisterschaft der Schüler im Ein- und Kunstradfahren in Öschelbronn statt. Hier kämpfen die Sportler und Sportlerinnen um die Teilnahmetickets für die Deutsche Meisterschaft. Der RV Ravensburg war in der Disziplin 4er Einradfahren Schülerinnen U15 mit einer Nachwuchsmannschaft vertreten. Elisa-Mabel Übelhart, Leah Lauterwein, Liya Frankenreiter und Theresa Gindele behielten, trotz kleiner Unsicherheiten am Ende des Programms, ihre Nerven und überzeugten das Kampfgericht. Ihre Leistung wurde mit dem dritten Platz belohnt.