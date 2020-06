Auf Ölspur ausgerutscht

Leichtere Verletzungen hat ein 41-jähriger Motorrollerfahrer am Mittwoch gegen 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Ravensburg erlitten. Der Mann war laut Polizei von der Frauenstraße kommend nach rechts in die Wilhelmstraße eingebogen und hatte hierbei eine größere Öllache auf der Fahrbahn bemerkt. Nachdem er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, stürzte der Rollerfahrer auf die Straße. Der Verursacher der Ölspur ist bislang nicht bekannt.