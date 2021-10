Audi-Fahrer gefährdet Fahrradfahrer in der Ravensburger Metzgerstraße

Nach dem Fahrer eines Audi, der am Dienstagnachmittag in der Metzgerstraße unterwegs war, sucht aktuell das Polizeirevier Ravensburg. Der Fahrer fuhr in Richtung der Ravensburger Brühlstraße und überholte einen 23-jährigen Fahrradfahrer. Beim Wiedereinscheren behinderte der Fahrer des grau/silbernen SUV-Modells laut Polizeibericht den Radler. Dieser musste dem Audi ausweichen, stürzte und verletzte sich dabei. Der Radler wurde wegen seiner Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt.

Der Fahrer des Wagens sowie Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803 33 33 zu melden.