Auch vor dem Ravensburger Döner macht die Inflation keinen Halt

Preis-Schock für Fast-Food Liebhaber: Laut verschiedener Medienberichte kostet beispielsweise in Frankfurt am Main der Döner mittlerweile 10 Euro. In Ravensburg liegt der Preis zwar noch weit darunter, wegen der Inflation wird das wohl aber nicht mehr lange so bleiben. Ein Einblick in die Branche.

Ein Nachmittag im Ravensburger Dönerlokal „König Kebap Imbiss“. Es riecht nach würzigem Dönerfleisch und frisch gebackenem Brot. Die Auslage ist voll und die Mitarbeiter treffen diverse Vorbereitungen für den Abend. Aber eines fällt auf, nur wenige Stühle sind besetzt. Das ist aktuell wohl kein Einzelfall bei den sonst so beliebten Döner-Imbissen.

Preise für Fleisch und Mehl steigen

„Zur Mittagszeit haben wir noch relativ normalen Betrieb, aber außerhalb der Stoßzeiten merkt man, dass es weniger Kundschaft wird“, sagt Şevket Arslanlar, Geschäftsführer des „König Kebap Imbiss“. „Die Leute müssen natürlich auch schauen, wie sie ihr Geld ausgeben.“

Aber nicht nur die Bereitschaft der Bürger und Bürgerinnen Geld für das beliebte Fast-Food auszugeben sinkt, auch die steigenden Produktionskosten bereiten den Ravensburger Dönerlokalen Sorge.

Der Döner-Imbiss von Şevket Arslanlar befindet sich in der Bachstraße 48 in Ravensburg (Foto: Wendelin Port)

Das Team des Dönerlokals freut sich über jeden Besucher. (Foto: Wendelin Port)

Unter anderem sind die Preise für Fleisch in den letzten Monaten kontinuierlich gestiegen. Laut der Verbraucherzentrale lagen die Preise für Geflügelfleisch im Oktober 2022 rund 30 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Bei Rinderhackfleisch sind es sogar 38 Prozent. Auch Weizenmehl stieg im Preis um knapp 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Allesamt Hauptbestandteile eines Döners.

Aktuell bietet Şevket Arslanlar seinen Döner für sechs Euro an. Mit Blick auf die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise wird sich das in Zukunft zwangsläufig ändern müssen, erklärt er. „Diesen Preis können wir leider nicht dauerhaft anbieten. Die Kosten in der Produktion sind mittlerweile so hoch, dass wir kaum noch am Döner verdienen, wir müssen teurer werden“.

Dennoch: Zehn Euro soll der Döner beim „König Kebap Imbiss“ aber nicht kosten. „Sieben Euro, so wie er bereits im Kreis Bodensee kostet, wären aktuell in Ordnung“, gibt Bahri Tas als Obergrenze vor. Er ist Mitarbeiter im Lokal.

Auch die Inhaber von drei weiteren Ravensburger Döner-Imbissen, die nicht in der „Schwäbischen Zeitung“ genannt werden wollen, geben auf Nachfrage an, ihre Preise im neuen Jahr erhöhen zu wollen. Eine genaue Angabe, wie viel der Döner in Zukunft kosten soll, kann jedoch kein Ladenbesitzer geben.

Ravensburger Passanten würden 7,50 Euro zahlen

Im Jahr 2023 wird der Döner in Ravensburg teurer, so viel ist sicher. Doch welchen Preis würde die Kundschaft höchstens für den Döner zahlen?

„Bei mir wäre die Grenze bei acht Euro, womöglich sogar schon bei sieben Euro“, sagt Felix Günther, 22-jähriger Ravensburger, der gerne Döner isst. „Mittlerweile gibt es unzählige fleischlose Alternativen, zum Beispiel den Falafel-Döner. Schmeckt fast genauso gut, ist billiger und zudem nachhaltiger.“

Auch Maximilian Warken, ebenfalls Dönerliebhaber, sieht das ähnlich. „Maximal 7,50 Euro würde ich zahlen, alles darüber wäre mir zu teuer. Wenn man bedenkt, was eine Pizza Margherita kostet, würde ich mir dann wohl eher diese kaufen.“

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss Arslanlar zwar auf die Konkurrenz achten – er will sich aber auch in Zukunft von seinen Ravensburger Mitstreitern in der Preisgestaltung nicht unter Druck setzen lassen.