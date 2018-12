Auch Ravensburger Bahnkunden leiden unter dem Streik

Auch in Ravensburg haben die Warnstreiks bei der Deutschen Bahn Spuren hinterlassen. Der „Schwäbischen Zeitung“ haben sie berichtet, welche Auswirkungen die Zugausfälle und -verspätungen auf ihren Tag hatten.

„Der Bahnbetrieb für Züge der Deutschen Bahn AG wurden vorübergehend eingestellt. Bitte rechnen Sie heute mit Einschränkungen.“ Diese Text lief auch noch bis kurz vor Mittag über die Anzeigetafeln am Bahnhof – und das, obwohl der Streik um 9 Uhr bereits für beendet erklärt worden war. Kurz darauf folgte die Mitteilung, der Betrieb sei wieder aufgenommen worden, es könne aber weiterhin zu Einschränkungen kommen.

Zugausfälle auch in Ravensburg. (Foto: Alexis Albrecht)

Hoffnungsvoll ist ein Zugreisender, der am Vormittag über Göttingen nach Niedersachsen reisen möchte. Um 11.08 Uhr sollte sein Zug fahren, nach halb zwölf stand er immer noch am Gleis. „Eigentlich wollte ich über Lindau fahren“, sagt er. Jetzt habe er aber komplett umdisponiert. „Nun hoffe ich, irgendwie über Laupheim West mit Bus und Fußweg und über Ulm hoffentlich den ICE Richtung Norden zu erwischen.“ Das örtliche Bahnhofsbüro sei bei der neuen Verbindung hilfreich gewesen. Der Bahnkunde hofft, trotz allem pünktlich an seinem Ziel anzukommen.

Zwei Schülerinnen erzählen: „Bei manchen aus der Klasse war es richtig hart. Heute haben sehr viele gefehlt, weil sie einfach nicht kommen konnten. Und etliche sind einfach zu spät gekommen und haben sich darüber aufgeregt.“ Ein Student will am Vormittag nach Biberach an die Hochschule, seine App zeigt ihm lediglich an, es lägen Störungen auf seiner Strecke vor. „Ich bin nicht so überzeugt“, sagt er. Im Zweifelsfall gehe es für ihn eben wieder nach Hause.

„Die Pläne verändern sich sowieso immer“, sagt eine andere Bahnreisende. „Mal kommt der Zug nicht, dann fällt er aus. Mal kommt er mit 30 Minuten, mal mit 40 Minuten Verspätung.“