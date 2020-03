Auch in Oberhofen wird mit einem Funken der Winter vertrieben

Das traditionelle Funkenabbrennen der Dorfgemeinschaft Oberhofen fand am Sonntagabend statt. Zuvor versammelten sich die Teilnehmer an der Hofstelle Bröhm. Von dort marschierte die Residenzkapelle mit den Funkenbesuchern zum Funkenplatz, wo der Funken entzündet wurde. Zahlreiche Zuschauer, darunter Ortsvorsteher Thomas Faigle. nahmen bei warmen Außentemperaturen an dem Schauspiel teil. Traditionell werden Funkenfeuer immer am ersten Sonntag nach Aschermittwoch abgebrannt.