Auch in der Elektromobilität stark

Die Schulz Group ist heute mit drei nach und nach ent-standenen Tätigkeitsfeldern am Markt, dem Engineering (Ingenieur-Diensten für Anlagenbau), Maschinenbau (Entwicklung) und Elektromobilität. Vor Mitgliedern des Wirtschaftsforums pro Ravensburg (Wifo) hat Sven Schulz die Firmengruppe in der Zehntscheuer vorgestellt.

Von rund sieben Millionen auf 53 Millionen Euro ist der Umsatz der Schulz Group im vergangenen Jahrzehnt gestiegen. Und längst gehört die Firma in der Elektromobilität zu den gefragten Zulieferern maßgeblicher Nutzfahrzeughersteller. Dennoch kennt man das Unternehmen auch in Ravensburg noch wenig. Dies bot dem Wifo – so dessen Vorstandsprecher Norbert Martin – einen willkommenen Anlass, Sven Schulz im Rahmen des 19. Wirtschaftsforums die Gelegenheit zu geben, sein Unternehmen vorzustellen.

1986 hatte sein Vater am Goetheplatz ein Konstruktionsbüro gegründet, das sich bald auf Konstruktionspläne für den Anlagenbau spezialisiert hat und Zulieferer für große Fahrzeughersteller wurde. Daneben nutzte Sven Schulz, der die Firma 2008 von seinem Vater allein übernommen hat, mehrere Gelegenheiten, um eine Firmengruppe aufzubauen, die lange Jahre in Tettnang angesiedelt war. Die Schulz Group hat ihren Sitz seit 2016 im Gewerbegebiet Erlen, unterhält aber noch weitere Niederlassungen und Tochterfirmen im Bundesgebiet.

Batterien für Nutzfahrzeuge

Am meisten hat die rund 70 Wifo-Mitglieder der Zweig Elektromobilität der Schulz-Gruppe interessiert, wie in der Fragerunde nach dem Referat von Sven Schulz deutlich wurde.

Entstanden ist die Akasol GmbH 2008 aus einer Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Darmstadt heraus, deren Expertise darin aus der frühen Beschäftigung mit Renn-Solarmobilen entstanden ist. Inzwischen steuert die Akasol ein Drittel zum Umsatz der Schulz Group bei und wird dies dank jüngst abgeschlossener und langfristiger Verträge noch erhöhen können. Akasol entwickelt leistungsfähige Batteriesysteme, die sie in erster Linie an mehrere Nutzfahrzeughersteller liefert, wo sie Einsatz als Energielieferant für den Antrieb finden. Weitere Einsatzgebiete der Batterien sind Straßenbahnen, Baufahrzeuge und Schiffe. Dabei bezieht Schulz extern sozusagen als Rohstoff Batteriezellen (Lithium-Ionen-Batterien) und entwickelt diese mit Sensorik und Software zu speziell für die Nutzung zugeschnittenen Modulen und Batteriesystemen weiter. Elektromotorisierte Nutzfahrzeuge sind Schulz zufolge zwar noch ein Nischenmarkt, den die Hersteller aber gezielt besetzen und Schritt für Schritt ausbauen, schon jetzt oft im Zusammenhang mit autonomem Fahren. Auf diesen Erfahrungen aufbauend, sollen dann in den nächsten Jahren größere Reichweiten und mehr Leistungsfähigkeit möglich werden. Wesentlich erschien Schulz auch, dass Lithium-Ionen-Batterien bei der Entsorgung weniger problematisch sind als herkömmliche Bleibatterien.

Kfz-Zulieferer

Das vom Umsatz her nach wie vor größte Tätigkeitsfeld der Schulz Group ist der Ursprung des Unternehmens, das Engineering, also Entwicklung und Planung von Anlagen für die Automobilindustrie, insbesondere von Fertigungsanlagen für Karosserien und den Fahrwerksbau. Teil dieses Tätigkeitsfeldes ist auch die 2006 übernommene Firma Dengler in Nordrhein-Westfalen.

Dengler hat auch die Basis für das dritte Tätigkeitsfeld eingebracht, den Maschinenbau, der für fast ein Fünftel des Umsatzes steht. Konkret entwickelt Schulz in der Dengler Tube Tec CAD-gesteuerte Biegemaschinen für Kraftstoff- und Bremsleitungen. Hinzu kommt noch die Tochter Lang Tube Tec, ein Maschinenbauer zum Biegen von Rohren. Wesentlich ist Sven Schulz dabei, dass Partnerfirmen die Maschinen dann nach den vorgelegten Plänen fertigen. Dies hat in einem sehr volatilen Markt für beide Seiten Vorteile.

Die Gruppe komplettiert ein sogenanntes Spin-off, ein Software-Anbieter, die NetAllied Systems, der Programme zur Visualisierung entwickelt. Dank der dynamischen Entwicklung will Schulz nicht ausschließen, dass man demnächst noch erweitern könnte.