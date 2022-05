Auch in 2022 wird MHQ finanziell gefördert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Museumsgesellschaft Ravensburg führte unlängst ihre Mitgliederversammlung im Innenhof des Museums Humpis-Quartier (MHQ) durch. Aus den Tätigkeitsberichten des fünfköpfigen Vorstandteams ging hervor, dass der Verein zwar mit Abstrichen, aber alles in allem ganz gut durch das zweite Corona-Jahr 2021 gekommen ist. Das Humpishaus mit seinen Museumspädagogischen Werkstätten war „auf Abstand“ gut besucht, das Angebot im Laden Trödel & Antik wurde trotz einiger Einschränkungen von der Kundschaft gerne angenommen. Der Verein konnte auch im dreißigsten Jahr seines Bestehens die satzungsgemäßen Ziele erreichen. Das sind der Erhalt und die Nutzung des Humpishauses in der Humpisstraße sowie die Förderung des Museums Humpis-Quartier. Vorsitzende Staudacher berichtete über Kooperationen wie zum Beispiel mit der vhs. So werden Kurse der Volkshochschule für „Sütterlin- und Kurrentschrift“ in der Schreibwerkstatt der Museumsgesellschaft durchgeführt. Das Vorstandsteam bestehend aus Ingrid Staudacher (Vorsitzende), Michael Gresens (Finanzen), Anne Merkt (Museumspädagogik), Elsbeth Rieke (Laden Trödel & Antik) und Angelika Rückstieß-Vollmer (Schriftführung und Humpisbühne) wurde von der Versammlung einstimmig entlastet.

Sabine Mücke, Museumsdirektorin des MHQ, ging in ihrem Vortrag auf die laufenden und geplanten Sonderausstellungen, das Humpis-Montagsforum und das gemeinsame Projekt Papiermühlenweg ein. Ein Arbeitsschwerpunkt des Museums, der eher „hinter den Kulissen“ stattfindet, wird in 2022/23 die Optimierung des Depots, sowie die schrittweise Konservierung und Restaurierung der Sammlungsbestände und deren Digitalisierung sein. Dieses mittelfristige Großprojekt wird in 2022 durch die Museumsgesellschaft mit 15000 Euro gefördert. Sabine Mücke bedankte sich bei der Versammlung dafür.