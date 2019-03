Auch im Rücktritt konsequent

Der FV Ravensburg und Peter Mörth – das war seit Jahren eine Einheit. Mörth war der Macher, er half federführend mit, dass aus dem mittelmäßigen und finanziell angeschlagenen Verbandsligisten ein Oberligist wurde.

Mörth war immer einer, der nur 100 Prozent kannte. Das kam nicht überall gut an, doch der Erfolg gab ihm immer wieder recht. Nun kann und will Mörth aber keine 100 Prozent mehr geben. Also ist es konsequent, dass er von sich aus einen Schlussstrich zieht und sein Amt zur Verfügung stellt.

Der junge Fabian Hummel muss nun zeigen, ob er die große Lücke, die durch Mörths Rückzug entsteht, füllen kann. Auch Hummel brennt für den Fußball. Auch er träumt vom Aufstieg in die Regionalliga. Damit der FV aber in der kommenden Saison in die Spitzengruppe der Oberliga kommen kann, braucht es neue Spieler. Hummel kann also gleich zeigen, ob er ein glückliches Händchen bei Transfers hat.