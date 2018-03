Auch gegen Ochsenhausen soll die Null stehen

Der SV Oberzell erwartet am Samstag um 15 Uhr den SV Ochsenhausen in der Fußball-Landesliga. Nach dem Sieg in Mietingen wollen die Oberzeller ihre wiedergewonnene Defensivstabilität beibehalten.

Eine gute Abwehrarbeit bleibt für Oberzells Trainer Achim Pfuderer – selbst ehemals Verteidiger – immer die Basis für Erfolg. Insofern hat sich seine Mannschaft nach dem 2:5 in Weiler jetzt wieder dahin entwickelt, wo er sie haben will: „Gegen Mietingen haben die Jungs nichts zugelassen, außer ein paar Schüssen aus der Distanz.“ Eine zentrale Rolle spielte dabei Daniel Marin, den das Trainerteam mangels Alternativen in die Innenverteidigung gestellt hat. „Wir haben es schon so oft gesagt: Wir sind sehr froh, dass wir ihn wiederhaben“, meint der Trainer. Aber natürlich war nicht allein Marin dafür verantwortlich, dass gegen Mietingen am Ende – zum ersten Mal in diesem Jahr – die Null stand. Außen in der Viererkette machte zum Beispiel auch Fabio Maucher ein starkes Spiel.

Und vorne sorgte eine ganz neue Variante für Furore – Pfuderer war hörbar zufrieden, dass die Idee mit den langen Bällen auf den Zweier-Sturm Gomes dos Santos/Sanli funktionierte: „Ando hat zwei Tore sehr gut aufgelegt und sich als echter Führungsspieler gezeigt“, lobte der Coach. „Und für Ersin freut es mich ganz besonders, dass er sein Tor gemacht hat.“

Kein Grund zur Entspannung

Freuen kann sich der Trainer auch darüber, dass sich die Lage in Sachen Verletzungen und Ausfälle wieder entspannt: Mit Michael Polczynski ist eine Alternative in der Innenverteidigung zurück, bei Marco Gessler und Dominik Boos ist ein Einsatz zumindest möglich. Und dann ist da ja noch Ansoumana Jobe: Erstes Spiel, erstes Tor – eine gute Bilanz für einen Spieler, den selbst seine Trainer noch kaum kennen: „Er war erst drei, vier Mal bei uns im Training, aber mit seiner Laufstärke und seiner Sprungkraft hat er sich sehr gut eingefügt, als wir nach 20 Minuten wechseln mussten.“

28 Punkte haben die Oberzeller jetzt gesammelt und sind auf Platz fünf gesprungen. Für Pfuderer aber noch kein Grund zur Entspannung – er ist sich sicher: „Mit uns beginnt die Abstiegszone.“

Für den Gegner SV Ochsenhausen hat das neue Fußballjahr nicht gut begonnen. Dem Ausrufezeichen mit dem 1:1 gegen Laupheim folgten zwei 0:1-Niederlagen gegen Teams aus der Abstiegszone. Achim Pfuderer warnt dennoch: „Ich kann mich an kein Spiel gegen Ochsenhausen erinnern, das einfach gewesen wäre.“ Besonders das Hinspiel ist dem Trainer noch präsent: „Da haben wir mit Ach und Krach noch ein 1:1 geholt. Die Ochsenhausener waren zwar ersatzgeschwächt, aber trotzdem ging die zweite Halbzeit komplett an sie.“