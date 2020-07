Auch Freunde der Räuberhöhle helfen bei Rettung des Rutenfestes

Nachdem die Räuberhöhle gerettet ist, möchte der Verein „Freunde der Räuberhöhle“ bei der Rettung des Rutenfestes mithelfen. Eine von Rainer Weißhaupt gestaltete Postkarte (im grünen T-Shirt) wird zu diesem Zweck laut einer Pressemitteilung am Samstag, 11. Juli, auf dem Wochenmarkt zum Preis von einem Euro verkauft. Der Stand befindet sich in der Herrenstraße bei der Liebfrauenkirche. Der komplette Erlös fließt der Rutenfestkommision zu, heißt es in dem Schreiben. Außerdem ist die Karte in der Räuberhöhle erhältlich.