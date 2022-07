Frauen rebellieren: Sie wollen auch beim Ravensburger Altenschießen dabei sein

Zehn Frauen haben sich für das Altenschießen beim Ravensburger Rutenfest 2022 angemeldet. Mitmachen dürfen sie wohl nicht. Sarah Schnetz, die auch eine Schützenkarte bestellt hat, ist damit nicht einverstanden. Auch ein von der Rutenfestkommission (RFK) angedachtes separates Altenschießen der Frauen lehnt sie ab.

Seit 2003 schießen auch die Gymnasiastinnen am Rutendienstag – allerdings auf ihren eigenen Adler. Sarah Schnetz war bei der Premiere damals nicht dabei. Aus Protest. Sie hatte zwei Jahre zuvor für ein gemeinsames Schießen von Jungen und Mädchen demonstriert und war wie ihre Mitstreiterinnen auch gnadenlos ausgepfiffen worden.

Online angemeldet und Schützenkarte bestellt

Später nahm die heute 32-Jährige dann doch teil und hat daher aus ihrer Sicht ein Recht auf die Teilnahme am Altenschießen. Am 8. Juni 2022 bestellte sie daher online eine Schützenkarte und beglich sogleich den Beitrag von 41,50 Euro.

Am 21. Juni hakte sie bei der RFK nach, weil sie noch keine Schützenkarte erhalten hatte. Und verwies darauf, dass erst einige Tage nach ihrer Bestellung auf der Homepage „Teilnahmebedingungen und Richtlinien für das Altenschießen“ veröffentlicht worden sind, die besagen, dass nur ehemaligen männlichen Schülern eine Teilnahme möglich ist. Diese Vorgaben waren daher zum Zeitpunkt ihrer Bestellung nicht Teil der Geschäftsgrundlage, so Schnetz.

Kommission plant einen eigenen Wettbewerb

Im Antwortschreiben der Rutenfestkommission hieß es: „Leider können wir aus zeitlichen Gründen einen gemeinsamen Wettbewerb von Frauen und Männern am gleichen Tag nicht durchführen.“ Verwiesen wurde dabei auf die hohe Teilnehmerzahl beim Altenschießen. Dennoch werde die Kommission noch in diesem Jahr Planungen für einen Wettbewerb für die weiblichen Schützen voranbringen: „Geplant ist ein eigener Wettbewerb immer im Jahr vor dem Altenschießen der Männer.“

Sarah Schnetz hält nichts von einem weiteren geschlechtergetrennten Wettbewerb. Sie sagt: „Ich habe das Gefühl, dass in Ravensburg niemand ernsthaft verstehen möchte, dass am Rutenfest offen zur Schau getragen wird, dass Mädchen und Frauen an diesen Tagen eine andere Rolle zuteil wird als sonst in unserem Alltag im 21. Jahrhundert.“ Und das bei einer Veranstaltung, die unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters stehe.

Vorwurf: Politik umschifft die Angelegenheit

Überhaupt, so die Meinung der 32-Jährigen, entziehe sich die Politik seit Jahren „gekonnt“ diesem Thema, vermutlich weil es polarisiert und die Meinung der Ravensburger sehr gespalten sei. Was sie ebenso festgestellt hat: „In Gesprächen wird mir generell immer zugestimmt, unterstützen kann oder will mich aber niemand.“

Die Mutter eines kleinen Sohnes ergänzt: „Und mir geht es eben auch darum: Zu zeigen, dass eine Stadt wie Ravensburg nicht nur stolz auf ihre Männer sein kann, sondern auch auf ihre Frauen. Ich möchte beim Altenschießen nicht die Rolle der Zuschauerin zugewiesen bekommen.“

Vonseiten der Rutenfestkommission hieß es auf Nachfrage von Schwäbische.de, Sarah Schnetz erhalte ihr Geld zurücküberwiesen.