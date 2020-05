Auch der Ravensburger Triathlon fällt aus

Die Corona-Pandemie führt zu einer weiteren Absage im Ravensburger Sportkalender 2020. Der Ravensburger Triathlon, der am 8. August im Flappachbad hätte stattfinden sollen, wird abgesagt und in diesem Jahr auch nicht nachgeholt. Das haben die Organisatoren des DAV Ravensburg am Montag bekannt gegeben.

Auch wenn die genauen Richtlinien zum Verbot von Großveranstaltungen durch das Land Baden-Württemberg noch nicht genau präzisiert wurden, hat das Organisationsteam mit der Absage die Reißleine gezogen und die weiteren Planungen der diesjährigen Durchführung gestoppt. Dabei hätte es laut DAV-Mitteilung ein besonderes Wettbewerb werden sollen. Nahezu alle Startplätze waren bereits für die 35. Auflage des Ravensburger Triathlons vergriffen. In den vergangenen Jahren haben rund 500 Sportler sowie Hunderte Zuschauer den Wettkampf im und um das Flappachbad besucht.

Jens Kluzik, der die Organisation der Veranstaltung leitet, glaubte wie seine Mitstreiter nicht daran, eine Veranstaltung wie den Triathlon in seiner bisherigen Form in diesem Jahr ausrichten zu können. „Wir können es uns aktuell nicht vorstellen, ein Sportevent in der Größenordnung im August – unter strikter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln – durchzuführen“, sagt Kluzik. „Die Sicherheit und die Gesundheit der Teilnehmer sind unsere oberste Devise. Die Entwicklungen der vergangenen Wochen führen uns schweren Herzens zu der Entscheidung.“

Mit der frühzeitigen Entscheidung sollte auch Sportlern, Sponsoren und allen beteiligten Organisationspartnern frühzeitige Planungssicherheit gegeben werden. Alle angemeldeten Teilnehmer werden per E-Mail benachrichtigt. Das bereits entrichtete Startgeld wird vollständig zurückbezahlt. „Dennoch hoffen wir, dass sich einige Sportler solidarisch zeigen und die Veranstaltung durch ihren Verzicht der Rücküberweisung finanziell unterstützen, um die bereits angefallenen Kosten zu decken“, meint Kluzik.