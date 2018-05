Auch das vierte Derby geht nach Ravensburg

Zum vierten Mal in dieser Saison sind der FV Ravensburg und der SV Weingarten bei den A- und B-Junioren aufeinandergetroffen. Alle Spiele entschied der FV an sich: Die B-Junioren schlugen den SVW mit 6:2. Ravensburgs A-Junioren gewannen mit 3:0 gegen den FV Olympia Laupheim, ebenso wie die U19 des SV Weingarten (3:1 gegen Tuttlingen).

A-Junioren-Verbandsstaffel Süd: FV Ravensburg – FV Olympia Laupheim 3:0 (2:0) – Tore: 1:0, 2:0 Robin Hettel (3., 44.), 3:0 Thomas König (83.) – FV: Segbers, Walter (22. Durus), Lück (71. Becker), Fetic (78. König), Hettel, Aras (22. Lupfer), Hoffmann, Wanner, Hartmann, Schnell, Schmid.

Bereits nach drei Minuten ging der FV in Führung. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld schaltete Ravensburg schnell um, Jannik Wanner bediente Robin Hettel, der sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzte und zur Führung traf. In der Folge ließen die Gastgeber zahlreiche Chancen liegen, erst kurz vor der Pause erhöhte Hettel nach Vorarbeit von Moritz Hartmann auf 2:0. In der zweiten Halbzeit machte Ravensburg druckvoll weiter, brachte aber bis in die Schlussphase kein Tor mehr zustande. Über Dean Lupfer und David Hoffmann kam der Ball in der 83. Minute zu Thomas König, der aus drei Metern zum 3:0-Endstand einschob.

SV Weingarten – SC 04 Tuttlingen 3:1 (2:1) – Tore: 0:1 Muhammed Elmas (22.), 1:1 Mario Scheiter (23., FE), 2:1 Francisco Afonso (38.), 3:1 Jonathan Ungemach (66.) – SVW: Czogalla, Simpfendörfer, Endres, Afonso, Margreiter, Riedesser (67. Pfefferkorn), Halder, Ungemach, Elmas, Scheiter, Pfeiffer (84. Sahintürk).

Gegen den SC Tuttlingen eroberten die Weingartener zumindest den elften Tabellenplatz zurück. Zwar ging Tuttlingen nach 22 Minuten durch Muhammed Elmas in Führung, im direkten Gegenzug holte Weingarten aber einen Foulelfmeter heraus, den Mario Scheiter zum Ausgleich verwandelte. Noch vor der Pause traf Francisco Afonso zur Führung. Im zweiten Durchgang machte Jonathan Ungemach mit dem 3:1 alles klar.

B-Junioren-Verbandsstaffel Süd: FV Ravensburg – SV Weingarten 6:2 (4:1) – Tore: 1:0, 3:1 Dennis Montero (7., 26.), 1:1, 4:2 Sercan Elmas (16., 46.), 2:1 Lukas Pfister (18.), 4:1 Yannic Huber (33.), 5:2 Edi Xhemajli (74.), 6:2 Jonathan Merk (75.) – FV: Seidel, van Beek, Biewer, Huber, Xhemajli, Özmen (57. Merk), Mayer (50. Nagel), Montero (50. Brecht), Bloching, Stehle (57. Brankovic), Pfister – SVW: Hagel, Hayat, Kungel (63. Özen), Simpfendörfer, Batarilo, Alvari, Bardhi, Pfefferkorn (41. Fieber), Cardoso Soares (41. Zweifel), Kölsch (63. Sahintürk), Elmas.

Im Derby setzte sich der FV standesgemäß gegen Weingarten durch. Schon in der siebten Minute traf Dennis Montero nach Freistoß von Yannick Huber mit der Hacke. Weingarten ließ sich davon nicht beeindrucken, nach einer Viertelstunde traf Sercan Elmas per Distanzschuss aus 20 Metern zum Ausgleich. Kurz darauf lag der FV wieder vorne, Lukas Pfister war erfolgreich. Noch vor der Pause schraubten Montero mit seinem zweiten Treffer und ein direkt verwandelter Freistoß von Huber das Ergebnis auf 4:1 in die Höhe. Ravensburg vergab unzählige Chancen und so kam Weingarten kurz nach Wiederanpfiff durch Elmas auf 2:4 heran. Erst kurz vor Schluss machten Edi Xhemajli und Jonathan Merk alles klar für den FV.

SV Weingarten – SV Zimmern 1:3 (1:3) – Tore: 0:1, 1:2, 1:3 Modou Lamin Badije (8., 24., 39.), 1:1 Dustin Pfefferkorn (15.) – SVW: Hagel, Hayat, Kungel, Simpfendörfer, Batarilo, Zweifel (67. Özen), Alvari, Bardhi, Pfefferkorn (57. Diana), Kölsch (63. Kelmendi), Elmas.

Im Nachholspiel gegen den SV Zimmern am Dienstag unterlagen die Weingartener mit 1:3. Bereits in der ersten Halbzeit war alles klar: Modou Lamin Badije traf dreimal und stellte für den Tabellenelften alle Weichen auf Sieg. Weingarten kam nach einer Viertelstunde durch Dustin Pfefferkorn zum Ausgleich, am Ende verlor der SVW aber erneut und ist nach dem 3:2-Sieg des FC Horb über den TSV Neu-Ulm nun Tabellenletzter.