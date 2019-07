Auch auf der Bahn sind die Ravensburger schnell

Die Radsportler des FEO-Teams des KJC Ravensburg haben wieder eine erfolgreiche Radsportwoche hinter sich gebracht. Ferdinand Hübner holte die Bronzemedaille bei den baden-württembergischen Bahnmeisterschaften und nahm als neues Mitglied des Landeskaders an der Südpfalz-Tour teil. Luan Elsässer erzielte beim baden-württembergischen Schülercup mit Platz drei seinen ersten Podiumsplatz bei einem großen Rennen.

Beim Heimrennen in Ravensburg hatte Ferdinand Hübner, der in der U15-Klasse in dieser Saison bereits einige Topplatzierungen erreicht hat, gefehlt. Hübner hatte vom Landeskader eine Einladung zur dreitägigen Südpfalz-Tour der Schüler erhalten. Daher startete er nicht in der Ravensburger Altstadt, sondern bei den drei schweren Etappen mit einem knapp 140 Fahrern großen Starterfeld. Die Rundfahrt beendete der KJC-Fahrer als 40. der Gesamtwertung.

Mit seinen Vereinskameraden Ferris Gauer-Nachbaur und Luca Teuscher fuhr Hübner dann bei den baden-württembergischen Meisterschaften auf der Bahn in Öschelbronn. Hübner sicherte sich als Dritter seine erste Medaille bei einer Meisterschaft. Teuscher belegte Platz elf und Gauer-Nachbaur Platz 14.

In Ebringen stand das KJC-FEO-Juniorteam beim siebten Lauf zum baden-württembergischen Schülercup am Start. Hier zeigte Luan Elsäßer in der U13 eine starke Leistung. Er belegte den dritten Platz und zeigte der Konkurrenz laut Mitteilung, dass mit ihm zukünftig zu rechnen ist. In der U15 strebte Ferdinand Hübner erneut einen Podestplatz an. Die neunköpfige Spitzengruppe war jedoch gespickt mit allen Favoriten. Eine Runde vor Schluss versuchte der Ravensburger sein Heil in der Flucht. Kurz vor dem Ziel wurde er wieder eingeholt und belegte am Ende Patz sechs. „Die Attacke zuvor und die Rennen zuvor haben wohl etwas Kraft gekostet, die haben im Schlusssprint gefehlt“, meinte Hübner.

In der U17 erging es Gauer-Nachbaur und Teuscher ähnlich. Auch sie blieben zwar an der vorderen Gruppe dran, konnten aber am Ende nicht zulegen und landeten auf Platz zehn und elf. Trainer Tobias Hübner ist jedoch sehr zufrieden mit seinen Schützlingen. „Einige Fahrer bewegen sich auf Landesebene bereits ganz vorne. Wenn man bedenkt, wie kurz erst manche von ihnen im Renngeschehen sind, ist das eine tolle Entwicklung.“