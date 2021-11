Attacke mit Pfefferspray in Ravensburg: Polizei sucht Zeugen

Ein 39-jähriger Mann ist am vergangenen Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr von einem Mann mit einem Pfefferspray attackiert und am Auge verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die die Tat beobachtet haben und weitere Hinweise geben können.

Die Attacke war für das 39-jährige Opfer nicht vorhersehbar. Er befand sich in der Schussenstraße auf einem Fußgängerüberweg in der Nähe von Schwäbisch Media, als ihm zwei ihm unbekannte Männer begegneten. So beschreibt die Polizei den Fall in ihrem Bericht. Einer der unbekannten Männer habe dann das Opfer verbal bedroht und anschließend mit dem Pfefferspray attackiert. Einer der Männer blieb untätig.

Der Mann, der den Pfefferspray einsetzte, wird folgendermaßen beschrieben: 1,75 bis 1,80 Meter groß, kurze, dunkelbraune Haare, südamerikanisches Erscheinungsbild, Tränentätowierung unter einem Auge, schwarz/weiße Jogginghose, helles T-Shirt. Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/803-0 in Verbindung zu setzen.