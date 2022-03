ATC-Paar gewinnt Landesmeistertitel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am ersten Wochenende im März wurden in Heilbronn die Landesmeisterschaften in den Standardtänzen, unter anderem in der Altersklasse der Senioren IV, ausgetragen. Ausrichtender Verein war der ATC Blau-Gold Heilbronn e.V. Für den Amateur-Tanzsport-Club Blau-Rot Ravensburg e.V. gingen Marianne Bauer und Siegmund Lassak in der A-Klasse an den Start, in welcher viele krankheitsbedingte Ausfälle das Teilnehmerfeld dezimierten.

Im Finale zeigte das Paar aus Ravensburg gleich im ersten Tanz – dem Langsamen Walzer – eine hervorragende Leistung und überzeugten das siebenköpfige Wertungsgericht mit sechs von sieben Einsern in der Wertung. Die Beiden zeigten ein musikalisches Tanzen, mit welchem sie vier der fünf Tänze für sich entscheiden und sich den diesjährigen Landesmeistertitel der Senioren-IV-A-Standard sichern konnten.