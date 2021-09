ATC-Paar auf Treppchenplatz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vergangenes Wochenende fanden die sogenannten Oberbayrischen Pfingsturniere statt. Aufgrund des coronabedingten Lockdowns im Frühjahr mussten diese nun auf September verschoben werden. Nicht nur der Turnierzeitpunkt, sondern auch der Ort war dieses Jahr neu. Die vom Tanz-Sport-Club Unterschleißheim e.V. ausgetragenen Turniere fanden in der FOS/BOS-Sporthalle statt.

Der Amateur-Tanzsport-Club Blau-Rot Ravensburg e.V. war durch das Paar Sopna Pulitcottil und Norbert Thorsten Mayr vertreten. Eine Woche nach ihrer Finalteilnahme bei den diesjährigen Landesmeisterschaften der Hauptgruppe-II-D ging es für Sopna und Norbert in Unterschleißheim in der Startklasse der Senioren-I-D Standard an den Start. Ebenfalls im Finale beendeten die Beiden den Turniertag auf dem dritten Platz.