Assistierte Ausbildung hilft bei Problemen in der Lehre

Die begonnene Berufsausbildung läuft nicht so gut wie erwartet? Die Berufsschule ist schwieriger als gedacht? Wegen schlechter Noten steht der erfolgreiche Abschluss des Ausbildungsjahres auf der Kippe? Hier hilft die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg weiter, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ein passendes Angebot ist die Assistierte Ausbildung (AsA). Sie bietet eine intensive Betreuung und persönliche Begleitung während einer Ausbildung. Sie ermöglicht unterstütztes Lernen in kleinen Gruppen durch erfahrene Dozenten.Ziel der Assistierten Ausbildung ist, die Hürden zu beseitigen, sodass sich die Jugendlichen wieder voll auf die Ausbildung konzentrieren können. Die Hürden können sowohl im beruflichen wie im privaten Bereich liegen. Die Kosten für die Assistierte Ausbildung übernimmt komplett die Agentur für Arbeit, heißt es weiter in der Mitteilung.

Alle Jugendlichen, die Schwierigkeiten in der Ausbildung haben, können sich telefonisch über die 0800 / 455 55 00 oder per E-Mail bei der Agentur für Arbeit melden unter Bodenseekreis.BBvE@arbeitsagentur.de . Die Berufsberatung sucht mit jedem Jugendlichen den richtigen Weg und eine individuelle Lösung. Auch Arbeitgeber können die Assistierte Ausbildung beantragen, wenn sie den erfolgreichen Abschluss der Berufsausbildung gefährdet sehen.