Asbest soll bis Ende des Jahres raus sein

Der Asbest, der in rund 25 000 in der Marienplatz-Tiefgarage verbauten Abstandshaltern steckt, soll bis Ende dieses Jahres raus sein. Während sich die beiden damit beschäftigten Fachfirmen akribisch durch 14 Bauabschnitte hämmern, starten im April in den gesäuberten Bereichen parallel dazu auch wieder die „normalen“, seit Juli 2017 ruhenden Sanierungsarbeiten. Der dafür benötigte Hochdruckwasserstrahler (HDW) zieht um: Er soll künftig auf dem Marienplatz stehen – und zwar auf der Westseite des Kornhauses.

Zwar ist der bisherige Standort an der Burgstraße gegenüber des Landgerichts technisch geschickter, räumt Ravensburgs Baubürgermeister Dirk Bastin ein. Denn von dort kann der erzeugte Druck in Wasserschläuchen direkt über die Treppe des Tiefgaragen-Zugangs nach unten zu dem Roboter geleitet werden, der dann die maroden Betonteile herausschneidet. Andererseits sei der HDW an dieser Stelle „eine Belastung für Erreichbarkeit und Sichtbarkeit“ – sprich: Es versperrt Fußgängern, Radlern und Autofahrern den Blick und lässt die Restaurants und Bars am südlichen Marienplatz optisch ins Hintertreffen geraten.

Anwohner drängen auf Verlegung

Doch nicht nur die dortigen Gastronomen drängen auf eine Verlegung des Hochdruckwasserstrahlgeräts: Obwohl es aus Schallschutzgründen in ein Holzgehäuse eingepackt wurde, setzt der Krach durch die nach oben offene Konstruktion auch all jenen zu, deren Büros sich in Stockwerken oberhalb des Gehäuses befinden. Sie fühlten sich von dem permanenten Brummton zwischen Mai und Ende Juli so gestört, dass sie bei in einer Info-Veranstaltung für Anwohner, zu der die Stadtverwaltung jüngst geladen hatte, einen anderen Ort für den HDW forderten.

Weil man von Anfang an versprochen habe, die Lärmbelastung zu verteilen, soll das Gehäuse samt Aggregat nun ab März neben das Kornhaus wandern, stellt Bastin in Aussicht. Dort gäbe es in unmittelbarer Nähe keine Büros, die Schläuche müssten eben einen etwas weiteren Weg überbrücken, ehe sie über den Hauptzugang in die Tiefgarage geführt werden. Etwas lauter könnte es im März und April, dann wieder in den Sommerferien und zum letzten Mal im Spätherbst werden – danach ist Schluss mit den HDW-Arbeiten. Generell gilt laut Bastin: Nach 18, spätestens 19 Uhr passiert auf der Baustelle nichts mehr, um den Schlaf der Menschen zu garantieren, die am Marienplatz wohnen.

Im Sommer 2020 ist alles fertig

Bekanntlich muss die Tiefgarage für mehr als 14 Millionen Euro komplett saniert werden, weil einsickerndes Streusalz einen Großteil der Bausubstanz zerstört hat. Wobei Bastin betont, dass das HDW-Gehäuse an der neuen, exponierten Stelle nicht als Bretterbude rüberkommen, sondern mittels motivischen, rund 10 000 Euro teuren Transparenten zum „gestalteten Kubus“ geadelt werden soll. Schließlich will man möglichst keine Kunden vergraulen.

Der Zeitplan der Gesamtsanierung hat sich durch das Asbestproblem verschoben: Sollten die Parkdecks 1 und 2 ursprünglich ab November dieses Jahres und mithin zum Weihnachtsgeschäft wieder benutzbar sein, wird sich das nun bis September 2019 ziehen: „Für den ersten Bauabschnitt haben wir zehn Monate verloren“, räumt Bastin ein. Weil man aber gewisse Arbeiten vorziehen kann, geht am Ende gar nicht so viel Zeit flöten: Statt fürs Frühjahr 2020 wird die Gesamt-Wiedereröffnung aller vier Tiefgaragen-Ebenen nun für den Sommer 2020 angepeilt –möglichst noch vor dem Rutenfest.