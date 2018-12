Artistik, Spaß und Tierisches beim Weihnachtscircus

Eine Riege großartiger Artisten hat am Samstagabend den Ravensburger Weihnachtscircus eröffnet. Zum elften Mal erhebt sich das Zelt auf dem Freigelände der Oberschwabenhalle. Unter seiner Kuppel versammelt Zirkusdirektor Elmar Kretz die Crème de la Crème von Trapezkünstlern, Akrobaten, Jongleuren, Clowns und natürlich seine besonderen Pferdedressuren. Die ausverkaufte Premiere machte einmal mehr deutlich, wie beliebt und anerkannt diese Show mit Live-Orchester ist.

Schon von Weitem ist die lange Besucherschlange vor dem neuen Zelt zu sehen. Einmal drinnen in dem wohlig warmen Winter-Thermo-Zelt kommt man an den gefüllten Popcorntüten nicht vorbei. Das gehört einfach dazu. Clown Mathieu Dallant aus Frankreich in gestreifter Latzhose tigert durch die Besucherreihen, um den einen oder anderen mit seinem unverwüstlichen Lausbuben-Charme aufzuschrecken. Wer sich auch unter das Publikum mischt, ist Elmar Kretz selbst. Ohne Berührungsängste und noch in Alltagskluft. Die Zirkus-Show kommt ohne Schnickschnack daher, keine überzogenen Effekte, sondern echtes Können, bestimmt von internationalen Stars der Branche.

Begrüßt von den Portieren und der charmanten Moderatorin Catherine startete das elfköpfige Live-Orchester unter Kapellmeister Roman Mariash diesen zweieinhalbstündigen Abend. Sie haben einen Sound kreiert, der die Spannung eines jeden Auftritts zu einem noch intensiveren Erlebnis macht.

„Manege frei, das Spiel beginnt!“ für die vier Kolev Brothers mit ihrer Trampolinartistik. Kostümiert als Blues Brothers ist das nicht nur Artistik mit bis zu dreifachen Salti und Schrauben. Vielmehr verpacken die Kolev Brothers ihren Auftritt in witzige darstellerische Szenen zu energetischen Songs wie „Everybody needs Somebody“. Sie klimmen sich die Finger ein beim Aufklappen des Trampolins, kennen dann aber kein Pardon mehr bei Flügen gen Zeltkuppel. Wieder auf dem Boden angekommen, zeigte das Duo Gotys mit den katalanischen Brüdern Jorge und Paco Salas seine clownesken Späße. Wortlos und mit einer bahnbrechenden Mimik, wenn sie in „Herr und Frau Nachtigall“ ohrenbetäubend tirilierend ihr aberwitziges Liebeswerben treiben. Sie als Kommandeur und Soldat vor einem Spiegel ohne Glas eine Commedia dell’ arte inszenieren, die in einer Rock’n’Roll-Fontäne gipfelt.

Feuchte Hände vor lauter Mitfiebern

Hier geraten die Lachmuskeln in Wallung, während man beim Anblick von „The Flying Wulber“ vor lauter Mitfiebern feuchte Hände bekommt. Hoch über den Zuschauerköpfen spannt sich das legendäre Flugtrapez quer durch das Zelt. Die sechs Lufthasardeure aus Italien, Chile, Venezuela und Bulgarien sind schon in ihren farbig glitzernden Anzügen ein Hingucker. Doch sobald sie sich auf ihre schwindelerregend hohe Plattform begeben, wird es ernst und nervenaufreibend. In einzigartiger Luftakrobatik aus Salti, Würfen und Pirouetten begeistern sie die Zuschauer. Bis hin zum weltberühmten „dreifachen-Salto-Mortale“. Ruhiger, aber nicht weniger magisch gaben sich der Handstandartist Iurie Basiul aus Moldawien und der Ball-Jongleur Rafael de Carlos aus Kuba bei ihren Auftritten. Sie verzauberten durch ihre künstlerischen Superlative, die bei aller körperlichen Kraftanstrengung schwerelos wirken. Geradezu ungeheuerlich gaben sich die Kostümillusionen der Belgierin Martyn Chabry. Die „Quick Change“ dieser Powerfrau, die zudem Saxofon und Marimbafon in rasanten Rhythmen spielt, sind kaum fassbar.

Keinen Moment kann das Auge sich von den fesselnden Darbietungen lösen. Gebannt blickt man auf Elmar Kretz’ Tochter Milena mit ihrer Kuhdressur und der Ungarischen Post auf Ponys. Mutig und lustvoll gibt sie sich bei diesen gewagten Akten. Längst zum Klassiker sind Kretz’ Freiheitsdressuren geworden. Statt Kunststücke zu vollführen, geht es ihm um den Einklang zwischen Mensch und Tier. Seine Lusitanos und Araber bewegen sich wie von unsichtbarer Hand geführt, formieren sich immer wieder neu in Wendungen und Drehungen.

Das umjubelte Finale bestritten die Kolev-Sisters Nicole und Michelle mit ihrer Hand-auf-Hand-Darbietung. Was ihre biegsamen Körper hier an Kraftanstrengung leisten, ist atemberaubend. In ausgefeilter Balance gelingt ihnen eine ästhetische extravagante Trickfolge, die das Vorstellungsvermögen sprengt. An Clown Mathieu ist es nach der großen Schlussaufstellung, ein letztes poetisches Ständchen anzustimmen – sein faszinierendes Glockenspiel.