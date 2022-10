Artistik in der Grundschule Neuwiesen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dank einer Spende der KSK Ravensburg konnten wir uns einen Traum erfüllen! Moskito Ravensburg, unter der wunderbaren Leitung von Lena Stecker, führte alle Klassen der GS Neuwiesen in die Welt der Zirkustechniken ein. Ronja Wiedemann unterstützte sie dabei. An fünf Vormittagen in der zweiten und dritten Schulwoche verwandelte sich die Turnhalle des Schulzentrums Neuwiesen in ein Zirkuszelt. Die Klassen erhielten jeweils zwei Stunden Unterricht in den verschiedenen Techniken. Begleitet wurden sie nach Möglichkeit von Sportlehrerinnen oder den Klassenlehrerinnen. Jedes Kind schwebte am Trapez, versuchte sich auf einem großen Ball stehend vorwärts zu bewegen oder jonglierte mit Bällen. Wahre Hula-Hoop-Meisterinnen und -meister schwangen bis zu vier Reifen und schwangen Chiffontücher gleichzeitig! Teamgeist war in vielen Bereichen gefragt, eine Hand hielt die Klassenkameradin, welche sich auf der großen Balancierrolle nach vorne bewegte. In kurzer Zeit war die stützende Hand nicht mehr nötig! Bewegungsvariationen wurden erprobt, Chiffontücher zusätzlich geschwungen oder eine Freundin in der Balancierrolle „mitgenommen“. Kleine Nummern am Hängetrapez entstanden, jede Vorführung wurde mit großem Applaus bedacht. Alle halfen sich gegenseitig, keine und keiner stand am Rand. Am letzten Vormittag strömen die Klassen in die Halle, jede und jeder durfte sein Können vorführen. Entweder in Gruppen, zu zweit oder alleine. Und plötzlich stand ein Junge der ersten Klasse mit einer Balljonglage mitten im Raum und erhielt großen Applaus. Was für ein Schulbeginn! Wir bedanken uns herzlich bei der KSK Ravensburg und bei Moskito Ravensburg. Insgeheim suchen wir nach Möglichkeiten, dies nicht als einmalige Aktion zu sehen und in unseren Sport- sowie Bewegungsschwerpunkt einzubauen.