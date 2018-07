Artisten, Clowns und Dompteure treten im Zelt auf

Der „er Weihnachtscircus“ gastiert vom 22. Dezember bis 3. Januar wieder in der Türmestadt. Die „Schwäbische Zeitung“ ist Medienpartner der Veranstaltung.

In diesem Jahr findet der Zirkus allerdings nicht mehr in der Oberschwabenhalle, sondern auf dem Vorplatz der Halle in einem 2100 Quadratmeter großen Zelt statt. „Wir wollen immer professioneller werden“, erklärt Organisator Elmar Kretz, der das Zelt in Frankreich entdeckte und sofort für den „Weihnachtscircus“ kaufte.

Die Besucher dürfen sich auf spannende Artistikshows, mitreißende Clownerie und exotische Tiere freuen.