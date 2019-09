Arne Kittel – vierfacher Torschütze des TSV Berg

Der TSV Berg hat den FC Wangen in der Verbandsliga mit 5:1 besiegt. Nach einer starken Anfangsphase verloren ersatzgeschwächte Wangener durch einen Berger Doppelschlag den Faden und bekamen insbesondere Vierfach-Torschütze Arne Kittel nicht in den Griff.

Bergs Stürmer zeigte schon in der ersten Minute, wo er an diesem Tag hinwollte: Da traf Kittel zum ersten Mal, stand dabei aber knapp im Abseits. Es folgte allerdings erst einmal ein offener Schlagabtausch – mit leichten Vorteilen für die Wangener. Die waren auch begünstigt von unkonzentrierten Aktionen von Bergs Innenverteidiger Andreas Frick, die seinen Trainer Oliver Ofentausek mächtig auf die Palme brachten.

Eklatante Zweikampfschwäche

Eine Balleroberung des starken Maschkour Gbadamassi öffnete in der 15. Minute jedoch die Tür zum ersten Berger Treffer. Gbadamassis Zuspiel verwertete Kittel nach einer Drehung zum 1:0. Ein erneuter Patzer von Frick bereitete Wangen nur zwei Minuten später die Chance zum Ausgleich – Bergs Torwart Jonas Huchler parierte Jan Gleinsers Versuch aber.

In der 19. Minute offenbarten die Wangener erneut eine eklatante Schwäche in den Zweikämpfen. Nach einem langen Diagonalball von Dan Constantinescu brachte Dominik Damjanovic die Kugel halblinks unter Kontrolle bringen, ließ seinen Gegner aussteigen und schloss mit einem Rechtsschuss ins lange Eck ab.

Nach dem zweiten Tor verließ die Wangener der Mut. Berg hatte jetzt die volle Kontrolle über die Partie. Beim FC häuften sich unter dem Berger Druck die Fehler und Wackler – inklusive Torwart Hinkel. Der war bei Kittels Freistoßtreffer in der 37. Minute zum dritten Mal geschlagen. Beim TSV musste noch vor der Pause Andreas Kalteis mit Oberschenkelproblemen passen, für ihn kam Jannik Wanner. Nach der Pause feierte Pierre Hodapp nach langer Verletzungspause sein Comeback. Der Außenverteidiger setzte in der 69. Minute einen der Höhepunkte, als er nach einem Solo gegen drei FC-Spieler auch am Torhüter vorbei war, scheiterte aber aus spitzem Winkel.

Beim FC Wangen kam Patrick Kramer für Jonas Müller, die Fehler im Spiel der Allgäuer blieben. Ein doppelter Passfehler von Hinkel und Erik Biedenkapp machte Kittel in der 51. Minute den Weg zum 4:0 frei. Spätestens zu diesem Zeitpunkt waren die Wangener geschlagen. Der Stürmer kürte sich in der 75. Minute endgültig zum Mitarbeiter des Tages beim TSV Berg. Da knallte er den Ball von halblinks mit Wucht zum 5:0 unter die Latte. In der 81. Minute zeigten beim FC zwei Eingewechselte, was für die Wangener möglich gewesen wäre: Joachim Heinzelmann setzte sich rechts durch, seine Flanke drückte der völlig freistehende Kramer in die Maschen.

„Das ist seine Liga“, lobte Ofentausek seinen Vierfach-Torschützen Arne Kittel. „Er macht genau die richtigen Wege, ist immer anspielbereit und läuft gut an.“ Unterm Strich konnte der Trainer mit seinem Team zufrieden sein: „Wir mussten erst einmal gegen die Mentalität von Wangen ankommen. Überheblichkeit darf uns da nicht passieren.“ Wangens Trainer Adrian Philipp fehlten an alter Wirkungsstätte neun Spieler. „Wir waren in der Anfangsphase die bessere Mannschaft“, meinte Philipp. „Dann verlieren wir vor dem 0:1 den Ball, weil wir einen Tunnel versuchen.“ Beim 0:2 und 0:3 gibt Philipp seinem Torhüter Julian Hinkel keine Schuld: „Das war individuelle Klasse, wie sie sich Berg kaufen und wir eben nicht.“