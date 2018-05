Argental lässt es schleifen

Der SG Kißlegg hat sich am 27. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga von der Heimniederlage gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach gut erholt gezeigt. Kißlegg gewann beim SV Mochenwangen mit 3:0 und baute die Tabellenführung aus. Verfolger FC Leutkirch kam zu Hause gegen den TSV Ratzenried nicht über ein 0:0 hinaus, ließ dabei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegen. Die Spiele SV Baindt gegen SG Aulendorf und SV Beuren gegen SV Haisterkirch mussten in der zweiten Halbzeit wegen eines Gewitters abgebrochen werden.

Der SV Mochenwangen konnte die SG Kißlegg am Sonntag nicht überraschen, unterlag zu Hause dem Tabellenführer mit 0:3. „Eine Stunde lang konnten wir die Partie offen gestalten, danach spielte Kißlegg seine Klasse aus“, musste Mochenwangens Trainer Patrick Hehn eingestehen. Fabian Nadig sorgte für die 1:0-Führung (60.), Philipp Nadig legte acht Minuten später das 2:0 nach. Musa Gaye machte zehn Minuten vor dem Abpfiff mit dem 3:0 einen Haken an die Partie. „Meine Mannschaft hat die Niederlage gegen Maierhöfen gut weggesteckt“, freute sich SG-Trainer Roland Wiedmann.

Verfolger FC Leutkirch kam zu Hause gegen den vom Abstieg bedrohten TSV Ratzenried nur zu einem 0:0 und verpasste damit wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft. „Wir sind an unserem eigenen Unvermögen gescheitert“, ärgerte sich Trainer Patrick Straub, „und am gegnerischen Torhüter.“ Für Straub war TSV-Torhüter Konstantin Maier der beste Mann auf dem Platz.

Angriff ist die beste Verteidigung. So legte der FC Isny bei der SG Argental los. Was Robert Magos in der zweiten Minute versäumte, schaffte David Berg in der zwölften Minute, nämlich das 1:0. Bei der SG scheint mit 39 Punkten die Saison gelaufen zu sein. „Das Gefühl habe ich auch“, gestand Argentals Trainer Philipp Meißner, denn vier Minuten vor der Pause legte Tobias Baumann das 2:0 nach. Isny war im Vorwärtsgang, Argental war auf Konter aus. Einen davon verwertete Dominik Glaser zum 1:2-Anschlusstreffer (59.). Zehn Minuten später beseitigte Robert Magos nach Vorlage von David Berg mit dem 3:1 letzte Zweifel am Sieg der Isnyer.

Dem TSV Tettnang gelang zu Hause gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen ein wichtiger 5:1-Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Auch dank eines Viererpacks von Jörg Dannecker, der den TSV zunächst mit 2:0 in Führung (9., 22.) brachte. Ahmet Özsoy baute diese Führung vor dem Wechsel auf 3:0 (26.) aus. Nach der Pause steuerte Jörg Dannecker zwei weitere Tore (60., 66.) bei, da konnte auch der zwischenzeitliche 1:4-Anschlusstreffer (62.) von Sebastian Böhme nichts ändern.

Mit einem 3:0-Sieg kehrte der SV Kressbronn vom Gastspiel beim SV Seibranz nach Hause, dafür genügte Kressbronn nur eine Halbzeit. Luka Föger brachte Kressbronn in der fünften Minute mit 1:0 in Führung, Tobias Eichhorn legte das 2:0 (39.) nach. Als Luka Föger eine Minute vor dem Seitenwechsel das 3:0 gelang, war die Partie früh gelaufen. „Alle Tore waren toll heraus gespielt“, freute sich Kressbronns Trainer Klaus Gimple. „Für mich war es das beste Spiel meiner Mannschaft, seit ich hier bin.“

2:0 führte der SV Maierhöfen-Grünenbach zur Pause gegen den TSV Meckenbeuren, am Ende nahm der TSV trotzdem einen Punkt mit. Nach einem Eckball brachte der TSV den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Robin Ehrmann versenkte die Kugel zur 1:0-Führung (7.). Johannes Zähringer legte mit dem Pausenpfiff das 2:0 (45.) nach – ein Freistoß von der Mittellinie senkte sich über den gegnerischen Torhüter ins Tor. „In Hälfte zwei operierte der TSV viel mit langen Bällen, wir sind nicht mehr richtig ins Spiel gekommen“, beklagte sich Maierhöfens Trainer Alex Odemer. Mohammed Hamid Serker sorgte für den 1:2-Anschlusstreffer (83.), Alessandro Tschirdewahn erzielte in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. „Meine Mannschaft hat nach der Pause viel Moral gezeigt“, lobte TSV-Trainer Bernd Filzinger.

Der SV Baindt führte gegen die SG Aulendorf durch zwei Tore von Philipp Boenke mit 2:0. Daniel Thomas gelang der 1:2-Anschlusstreffer. Nach der Pause baute Florian Goerigk die Baindter Führung auf 3:1 aus. Als dem eingewechselten Andreas Krenzler der 2:3-Anschlusstreffer gelang, brach der Schiedsrichter die Partie wegen eines Gewitters ab. Auch die Begegnung SV Beuren gegen den SV Haisterkirch wurde am Sonntag wegen eines Gewitters beim Spielstand von 0:0 abgebrochen und muss nachgeholt werden.

SV Mochenwangen – SG Kißlegg 0:3 (0:0) – Tore: 0:1 Fabian Nadig (60.), 0:2 Philipp Nadig (68.), 0:3 Musa Gaye (80.) – Schiedsrichter: Frank Waibel

SG Argental – FC Isny 1:3 (0:2) – Tore: 0:1 David Berg (12.), 0:2 Tobias Baumann (41.), 1:2 Dominik Glaser (59.), 1:3 Robert Magos (69.) – Schiedsrichter: Simon Pace

TSV Tettnang – SC Unterzeil-Reichenhofen 5:1 (3:0) – Tore: 1:0, 2:0 Jörg Dannecker (9., 22.), 3:0 Ahmet Özsoy (26.), 4:0 Dannecker (60.), 4:1 Sebastian Böhme (62.), 5:1 Dannecker (66.) –Schiedsrichter: Felix Goldammer

SV Seibranz – SV Kressbronn 0:3 (0:3) – Tore: 0:1 Luka Föger (5.), 0:2 Tobias Eichhorn (39.), 0:3 Luka Föger (44.) – Schiedsrichter: Alfred Brugger

FC Leutkirch – TSV Ratzenried 0:0 – Schiedsrichter: Dennis Weizinger

SV Maierhöfen-Grünenbach – TSV Meckenbeuren 2:2 (2:0) – Tore: 1:0 Robin Ehrmann (7.), 2:0 Johannes Zähringer (45.), 2:1 Mohammed Hamid Serker (83.), 2:2 Alessandro Tschirdewahn (90.+3) – Schiedsrichter: Reinhold Erne

SV Beuren – SV Haisterkirch abgebrochen

SV Baindt – SG Aulendorf abgebrochen