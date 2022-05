Arche wandert aus der Schweiz nach Ravensburg

Die Arche Deutschland und Österreich organisiert vom 18. bis 25. Juni zusammen mit der Schweizer Arche „Im Nauen“ eine achttägige Spendenwanderung. Menschen mit und ohne Behinderung machen sich gemeinsam auf den Weg, um für ein selbstverständliches Miteinander in der Gesellschaft zu werben.

Auf Teilstücken werden auch Teilnehmende im Rollstuhl dabei sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Insgesamt gehen die Veranstalter von mehr als 100 Mitwandernden aus. Konzipiert ist die Aktion als Spendenlauf: Spender unterstützen die gewanderte Strecke eines Teilnehmenden pro Kilometer mit einem zuvor festgelegten Geldbetrag. Das Motto „Gemeinsam unter einem Dach“ weist auf den Zweck hin: die Dachsanierung und der Ausbau eines Gemeinschaftshauses der Arche Ravensburg. Mit der Wanderung sollen mindestens 50 000 Euro dafür gesammelt werden.

Nach einem ökumenischen Auftaktgottesdienst am 18. Juni in der Schweizer Arche „Im Nauen“ in Dornach bei Basel führt die Wanderung entlang des Hochrheins, vorbei am Rheinfall, per Schiff über den Bodensee und soll am 25. Juni mit einem großen Abschlussfest in der Arche Ravensburg enden.