Arche Ravensburg feiert neue Freundschaft mit Arche Kenia

Es wird gesungen, geklatscht, gegessen und gelacht: Beim Solidaritätsessen der Arche Ravensburg für die Arche Kenia stehen Freundschaft und Gemeinschaft im Mittelpunkt. Mit dem Essen und den Spenden der SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ sollen unter anderem Medikamente für Menschen mit einer Behinderung der Arche Kenia finanziert werden. Ein erster Schritt dafür ist das gemeinsame Abendessen der beiden Archen, trotz zwei Stunden Zeitverschiebung und fast 6000 Kilometern Entfernung.

In der Küche der Gemeinschaft Immanuel blubbert und dampft es auf dem Herd. In einer Pfanne köcheln Karotten, Erbsen und Zwiebeln für das Hauptgericht vor sich hin. Jeannine Delia von der Arche Ravensburg steht seit mehreren Stunden in der Küche der Gemeinschaft Immanuel. Zusammen mit den Freiwilligen Renata aus Togo, Diamondra aus Madagascar und der Helferin Dagmar wird das Solidaritätsessen für die Arche Kenia zubereitet. Die Archen sind Lebensgemeinschaften für Menschen mit und ohne geistiger Behinderung und weltweit aktiv.

In der Werkstatt der Arche Kenia stellen die Bewohnerinnen und Bewohner Taschen, Kinderschuhe oder Schlüsselanhänger her und verdienen damit ihr eigenes Geld. (Foto: Julia Brunner)

Jeannine Delia rührt den Vorspeisensalat an während Diamondra Reis für die Hauptspeise vorbereitet. (Foto: Julia Brunner)

Eigentlich unterstützt die Arche Ravensburg mit den Solidaritätsessen die indische Arche in Chennai. „Wir haben überlegt, ob wir wieder ein Solidaritätsessen machen wollen oder nicht“, sagt Jeannine Delia. Dieses Jahr gibt es in Ravensburg aber einen Freiwilligen, der jahrelang in der Arche Kenia gearbeitet hat. „Anthony hat uns davon erzählt und den Kontakt zur Arche Kenia hergestellt“, so Delia. Deshalb wird in diesem Jahr Geld für die Arche Kenia gesammelt.

Anthony Mbuthi ist 28 Jahre alt und seit Juni in Deutschland. Einige Tage nach dem Solidaritätsessen sitzt er im Aufenthaltsraum der Arche Ravensburg. In Kenia hat er Psychologie studiert und wurde dabei von einer deutschen Organisation unterstützt. Da diese am Abend des Solidaritätsessens eine Veranstaltung hatte, war Anthony nicht beim Essen dabei.

Fünf Jahre hat er in der Arche Kenia die Bewohnerinnen und Bewohner bei ihrem täglichen Leben unterstützt, erst während seines Studiums und anschließend ein Jahr als Praktikant. „Menschen mit Behinderungen sind ein schwieriges Thema in Kenia“, sagt Anthony. In Kenia denke man eher, dass eine Behinderung mit dem Geist zu tun hat und nicht einen medizinischen Ursprung hat.

Jeannine Delia dekoriert den Vorspeisensalat mit Sesam und Zitronenscheiben. (Foto: Julia Brunner)

Renata und Diamondra haben gemeinsam mit Anthony entschieden, welche Speisen beim Solidaritätsessen serviert werden. (Foto: Julia Brunner)

„Viele Bewohner haben Probleme mit ihren Familien. Einige wollen mit den Menschen mit Behinderung nichts zu tun haben“, sagt er. Es gebe aber auch Bewohnerinnen und Bewohner, die tagsüber in der Arche wären und abends zu ihren Familien zurückkehren.

Die Arbeit der Arche Kenia fokussiert sich nicht nur darauf, Menschen mit Behinderung in ihrem Alltag zu unterstützen. „Viele Leute in Kenia denken, dass Menschen mit einer Behinderung nichts tun können. Deswegen ist ein wichtiger Teil der Arbeit, mit den Menschen zu sprechen, rausgehen und zeigen: Schau mal, was diese Leute machen können“, erklärt Anthony. Neben der Arche gibt es in Kenia so gut wie keine Einrichtung, die sich um Menschen mit einer Behinderung kümmert.

In Kenia leben die Bewohnerinnen und Bewohner entweder im Haus Betania oder Effatha. Tagsüber werden sie von Assistenten begleitet und stellen in Werkstätten Taschen, Kinderschuhe oder Schlüsselanhänger her. Einige dieser Werkstücke liegen auch im Eingangsbereich der Gemeinschaft Immanuel. Die Arche Kenia hat sie extra nach Deutschland geschickt, damit sie beim Solidaritätsessen verkauft werden können. Der Erlös geht wie die Einnahmen aus dem Abendessen an die Arche Kenia.

Für das Hauptgericht gibt es Gemüsereis - einmal vegetarisch und einmal mit Fleisch. Diamondra rührt den Reis bei der Variante mit Fleisch unter. (Foto: Julia Brunner)

Sukuma Wiki ist ein ostafrikanisches Gericht mit Grünkohl. Auch in der Arche Kenia wird es häufig serviert. (Foto: Julia Brunner)

Während in der Küche die Vorspeise, ein Avocadosalat mit Eiern und Lauchzwiebel, angerichtet wird, haben sich die Gäste bereits an den mit bunten Tischdecken, Armbändern und Giraffenstatuen gedeckten Tischen hingesetzt. Viele von ihnen sind langjährige Unterstützer und Freunde der Arche Ravensburg, aber auch die Bewohner der Arche sind dabei.

66 Gäste haben sich angemeldet. Zur Begrüßung gibt es Erdbeermilch, Baobab- und Hibiskussaft, wie Renate erklärt, während sie den Reis für das Hauptgericht zubereitet. Um kurz nach 18 Uhr begrüßt die Gemeinschaftsleiterin Rebecca Schmidt die Gäste im Raum und aus Kenia. Die sind aus mehreren Räumen der Häuser Betania und Effatha per Videoschalte mit dabei.

Gemeinsam haben Anthony, Diamondra und Renata entschieden, was für das Solidaritätsessen gekocht werden soll. „Wir kommen alle aus Afrika, aber aus unterschiedlichen Teilen. Deshalb wollten wir etwas Kleines von da und da machen, das dann zusammen ein schönes afrikanisches Gericht ergibt“, erzählt Anthony.

John, Leiter der Arche Kenia (oben links), zeigt per Videoschalte das Essen in der Arche Kenia. (Foto: Julia Brunner)

Als Dessert gibt es Süßkartoffel, Maniok und Carob mit Honig. (Foto: Julia Brunner)

Neben dem Avocadosalat gibt es Gemüsereis mit Hähnchen und Sukuma Wiki, ein ostafrikanisches Grünkohlgericht. Kinyua Wachira, auch John genannt, ist der Leiter der Arche Kenia. Er sitzt inmitten der Bewohner und isst mit ihnen. Damit die Ravensburger Gäste sehen, was es in Kenia zu essen gibt, hält er seinen Teller vor die Kamera. Es gibt Fleisch mit Kartoffeln und Chapati, ein Fladenbrot. „Sukuma Wiki gibt es auch oft bei uns. Das ist gut für eine gute Woche“, erklärt John.

Die Einnahmen aus dem Solidaritätsessen sind wichtig für die Arche Kenia. „Viele Bewohner brauchen Medizin, weil sie zum Beispiel Epilepsie haben oder zu einer Kontrolluntersuchung müssen und das kostet,“ sagt Anthony.

Während dem Abendessen der beiden Archen sind auch die Bewohnerinnen und Bewohner Teil des Programms. Vor der Vorspeise singen sie in Kenia ein Danklied, später wird Gitarre gespielt und in Ravensburg hat Bewohner Markus mit seiner Trompete einen große Auftritt.

Anthony Mbuthi hat mehrere Jahre in der Arche Kenia gearbeitet. Seit Juni 2022 ist er als freiwilliger Helfer in der Arche Ravensburg. (Foto: Julia Brunner)

„Das ist ein großer Tag für uns. Freundschaft ist die größte Errungenschaft und es ist ein großes Zeichen der Liebe, dass wir dieses Essen gemeinsam teilen“, sagt John während einer kurzen Ansprache. Verbundenheit ist wichtig für die Archen. Jede Arche hat eine Partnerarche, man unterstützt sich gegenseitig und viele Archen besuchen sich.

Auch Jeannine Delia würde „sofort“ die Arche Kenia besuchen, eine Einladung an die Ravensburger gibt es bereits. Zufrieden mit dem Solidaritätsessen ist sie in jedem Fall. „Es war schön, dass die Arche Kenia live dabei war und wir auch die Bewohner gesehen haben“, sagt sie später im Gemeinschaftsraum der Arche Ravensburg.

Die bereits gesammelten Spendengelder von über 1400 Euro gehen zusätzlich zu den Spenden von „Helfen bringt Freude“ nach Kenia. In Zukunft will die Arche Ravensburg weitere Bände mit Kenia knüpfen, aber auch die Partnerschaft mit der Arche in Chennai wird weitergeführt.

Mit dem Solidaritätsessen ist nicht nur die Küchentruppe um Jeannine Delia, Dagmar, Renata und Diamondra zufrieden. Einige Gäste greifen zum Nachschlag. Und, wie hat es geschmeckt? „Sehr gut, es ist auch sehr interessant gewürzt, schmeckt anders als von hier“, sagen die Gäste. Einer ist sich sogar sicher : Es ist besser als beim letzten Mal.